»Jeg synes, de har gjort et fremragende stykke arbejde.«

Sådan lyder det fra Eurovision-fan Christina Gran om årets britiske værter, der har overtaget værtskabet fra krigsramte Ukraine.

Christina Gran, der har boet i Storbritannien de seneste 23 år, er selv oprindeligt fra Ukraine.

Hendes forældre bor i Liverpool, hvor Eurovision bliver afholdt, men hun har stadig masser af familie i Ukraine, og de følger med i showet hjemmefra, fortæller hun og roser briterne for deres respektfulde måde at inkludere Ukraine i årets show.

»Storbritannien har været så støttende, og de gør virkelig et stort stykke arbejde for at sikre, at begivenheden ikke kun handler om Storbritannien, men også om Ukraine. De er virkelig respektfulde.«

Hun fortsætter:

»Det er ikke let at gå på den hårfine linje, det er, når man har en glædelig begivenhed, mens der stadig er hundredvis af mennesker, der dør hver dag og kæmper for deres frihed. Men det gør de rigtig godt.«

Overalt i Liverpool er der den seneste uge blevet flaget med Ukraines gule og blå farver.

Derudover er flere ukrainske sangere og bands inkluderet i showet – ikke mindst sidste års Eurovision-vindere Kalush Orchestra – mens to af showets værter er fra Ukraine, ligesom man indleder hver optræden med et såkaldt 'postkort' fra Ukraine.

Da B.T. lørdag taler med Eurovision-fans foran indgangen til Liverpool Arena inden finalen, er der generel enighed om, at Storbritannien har været gode værter på vegne af Ukraine.

»Det har været fantastisk. Det har handlet om Ukraine, og Storbritannien har været forstående og støttende,« lyder det blandt andet fra et australsk par.

Se flere reaktioner i videoen øverst.

