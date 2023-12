Drømmer du om at komme til Malmø og opleve Eurovision næste år?

Hvis ja, så er du ikke den eneste.

Tirsdag klokken ti åbnede salget til semifinalerne og finalerne, og især sidstnævnte var en efterspurgt vare.

Hele 400.000 sad i kø for at skaffe sig en billet, og det tal er kun steget. Det skriver Expressen.

Det var Loreen, der sikrede den svenske sejr ved Eurovision i år med nummeret 'Tattoo'. Imponerende nok hendes anden sejr, da hun også i 2014, da konkurrencen blev afholdt i Baku, hev sejren hjem med sangen 'Euphoria'.

Udover Malmø bød Stockholm og Göteborg sig også til som værter for begivenheden, men det bliver altså den skånske by, som får æren.

Det hele løber af stablen på Malmö Arena, og der vil være en kapacitet på 15.000.

»Malmø er en kreativ by med et rigt kulturliv, som kan skabe en musikfestival for hele Europa på en bæredygtig måde, ikke mindst økonomisk, da arenaen, kommunikationen og logistikken allerede er på plads,« lød det fra SVT's administrerende direktør, Hanna Stjärne, om valget.

Semifinalerne finder sted 7. og 9. maj, mens finalen skal stå 11. maj.