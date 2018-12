Med englevinger sang Mariah Carey alle hendes jævnaldrende kvinders prinsessedrømme til live.

Og hun fik dem til at dåne, da danserne løftede Mariah Carey op i kongestol, som den prinsesse hun er. En prinsesse så smuk, at salens utallige, modne kvinder drømte om at stå på scenen i hvid glimmerkjole og flirtende øjenvipper. Drømte om at være dagens ombejlede og bedårende englebarbie.



Men nok ikke med det. Verdensstjernen sang, så julehjerterne bristede - og øjnene duggede. Selv mænd måtte rejse sig for at danse løs som teenage-pigen på 90er-værelset foran spejlet, med en hårbørste i hånden, som de aldrig havde været.

Desværre blev den 1,5 times række af julesange for travende i et for poleret og velsmurt juleshow.

For aldrig har man set et show så pompøst. Det begyndte med ballet, da røde gardiner blev trukket fra til en ultrakort opførsel af Nøddeknækkeren. Og ind trådte så popdivaen med englevinger og bryllupskjole, der ville gøre enhver arabisk prinsesse kuglegrøn af misundelse.

Scenegulvet var hvidt, fuld af kæmpe julepakker, og bag prinsessen stod et juletræ højere end det lodrette Manhattan, der blev afspillet videofilm fra. Som et symbol på New Yorker'en og publikums tårnhøje drømme. Et juletræ toppet med ikke mindre end stjernen over Betlehem.

Med et stort flygel og kontrabas iscenesatte det ellers anonyme baggrundsband Mariah Careys tårnhøje og gennemtrængende stemme. Hovedparten af numrene i det 1,5 time lange show var julesange. Numre som 'Silent Night', 'Christmas Time Is in the Air Again' og mega-sællerten 'All I Want for Christmas Is You'.

Tilsat dans, dragter, pels, pynt og pop. Med dansende rensdyrkvinder og julemand, kor piger, nye sexede kjoler, og bamser der blev kastet ud til publikum.

Toppen af kransekagen var, da hendes børn gik på scenen.

»Dette er mine små tvillinger,« sagde Mariah Carey om sine syvårige tvillinger, der løb ind på scenen, og smartphones fra hele salen blev løftet.

»Hvad ønsker I jer til jul?«

»En IPad« svarede ungerne.

Efter det materielle julebudskab, forsvandt hun til garderobeskift, mens en falsk barnestemme sang en medley af kendte juleklassikere. Snart efter blev han afløst af et voksent gospelkor. Et af aftenens bedre indslag.

Selvom det store show blev for vulgært, må man tage nissehuen af for, at jul også skal fejres med følelser, ubetinget glæde og et kæmpe ensemble.

De høje toner gik lige i julehjerterne, selvom publikum kun lejlighedsvist dansede. Med hører også, at colaerne tirsdag aften lod til at være hoveddrikken frem for de mange fadøl, som mændene drak under fredagsfesten med Paul McCartney.

Og lad os få det på det rene. Meget af Mariah Careys musik er sødt. Sødt som cola og kvindernes teenageblikke mod sangstjernen.

Søde er også hendes mange julesange. Formlen er pop, poppet soul og moderne R&B. Måske derfor bliver hendes musik aldrig anerkendt i de finere, kulturelle kredse i modsætning til soul- og jazzsangerinder med meget karakteristiske stemmer som Nina Simone, Billie Holiday og endda også Mariah Careys eget forbillede, Aretha Franklin.

Det er til trods for, at Mariah Carey også tirsdag aften viste, at hendes stemme er stor som nogens kan blive, ja, langt større end Billie Holiday spinkle stemme. Og teknisk overlegen med en rækkevidde, der spænder bredt over fem oktaver.

Til slut optræder hun først i Jessica Rabbit-kostume og senere stærkt nedringet playbunny-dragt. Julemusikken blev byttet ud med hits fra 90'erne og hendes nye, hæderlige album 'Caution'.

Og slog fast, at verdens måske bedst sælgende sangerinde så langt fra er færdig som popsanger.