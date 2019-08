Det kan godt være, hun efterhånden har været igennem en del skandaler. Men Medina er stadig dronningen af pop, og i Skanderborg havde Smukfest givet hende den helt forkerte scene og spilletidspunkt.

Medina kom, så og sejrede på trods. På trods af at Smukfest i år havde degraderet den ikoniske popsanger til at skulle spille festivalens næststørste scene op i regnvejr klokken kvart over fire, hvor publikum nærmest ikke var ankommet endnu.

Og det var lige før, det begyndte pinligt. Fem minutter inden koncertstart var ikke mange dukket op til Medinas eftermiddagskoncert, men efterhånden, som hun fik skudt hitparaden i gang, blev pladsen fyldt op, og herefter var det fem kvarters overlegen popfest.

Medina virkede fuld af overskud. Hun var veloplagt, pjattede med publikum og virkede decideret ydmyg over publikums energi og evner til at synge med i regnen.

Medina spiller på Sjternescenen på Smukfest onsdag den 7. august 2019.

Fra ’Lyser i mørket’ og videre over ’Synd for dig’ var bandet i topform, og som ekstra krydderi havde man inviteret Hjalmer Larsen med på duetten ’Folk som os’. Det lagde bestemt ikke en dæmper på publikum. Kim Larsens søn er nemlig utrolig populær - særligt blandt de unge piger.

Da solen halvvejs dukkede op og begyndte at bage, var det tydeligt, at Medina hørte til på hovedscenen på et langt mere festligt spilletidspunkt.

Striben af hits som ’Ensom’, ’Velkommen til Medina’ og ikke mindst ’Vi to’ skabte nærmest ekstatisk fællessang, så det store selfie-publikum helt glemte at kigge ned i skærmen.

Få danske popnavne kan servere så mange hits på stribe, og da Medina til sidst sluttede af med ’Jalousi’ og gennembrudshittet ’Kun for mig’ havde det været helt genialt, hvis solen var gået ned, og bøgeskoven var omdannet til en natklub.

Medina spiller på Stjernescenen og har besøg af Hjalmer på Smukfest onsdag den 7. august 2019.

»Jeg bliver nødt til at tage et billede med jer. Det har jeg aldrig prøvet før,« lød det fra en nærmest nyfødt Medina, der måske endelig har lagt fortiden bag sig og forhåbentlig kan holde popmaskinen i gang mange år endnu.

Men kære Smukfest - lad nu være med at placere de største navne på de næststørste scener. Det gik ikke galt denne gang, men havde publikum fået lidt mere indenbords, var der blevet for trængt. Nu endte det heldigvis med en perfekt start på en forhåbentlig perfekt weekend.