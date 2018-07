Det var som om, de fyrede de største kanoner af lidt for hurtigt, og overraskelserne udeblev, men derudover leverede The Minds Of 99 en stærk koncert på Danmarks største scene og satte streg under, at de hører til i toppen af poppen.

Jeg tror bare, jeg blev lidt skuffet over Niels Brandt og co. tilbagevenden til Orange scene tidlig fredag aften på årets Roskilde Festival.

Der er flere faktorer, der spiler ind. For det første havde de fået et lidt halværgerlig spilletidspunkt lige midt i aftensmaden, hvilket gjorde, at der aldrig opstod den helt store fest blandt publikum. Hvorfor dælen havde man valgt at give det mere passende klokken 22:00-slot til deprimerende Nick Cave og hans dårlige sæd? En klassisk fejl, når der skal sættes program. Det lærer de formentlig aldrig.

Derudover var jeg så heldig i 2016 at overvære The Minds of 99’s nu nærmest mytologiske nattekoncert i det mere intime Arena-telt, hvor publikum og band smeltede sammen. Dengang blev jeg på stedet fan af bandets på samme tid højtragende og tempofyldte univers, og derfor skulle der virkelig meget til for at en ”hygge-nygge, vi står og deler en fadøl i solen”-koncert på den enorme Orange scene kunne leve op til forventningerne.

De åbnede showet med at sprede lyserød røg udover pladsen. En fed gimmick og åbningsnummeret ’Ud af min krop’ begyndte præcis så storladent og stærkt elektronisk taktfast, som man kunne drømme om.

Herefter indledtes hitparaden af tempofyldte ’Ung kniv’, ’Et barn af min tid’ og gennembrudsnummeret ’Det er Knud som er død’, og ligesom Foo Fighters koncert samme sted sidste år, hvor de også lagde ud med en række af deres største hits, var det imponerende at være en del af en vanvittig stærk åbner.

Minds of 99 på Orange Scene ved Roskilde Festival, fredag den 6. juli 2018. Forsanger Niels Brandt.

Niels Brandt satte tempoet en smule ned med ’Solkongen’, hvor der var lækker ekko på vokalen, og Roskilde skal i år have ros for at placere danske bands på Orange scene, der går efter at komme langt ud over scenekanten og erobre publikum.

For Orange scene og The Minds Of 99 passer perfekt sammen, og det kunne have fortsat til en højere karakter, men i sidste del af koncerten, virkede det lidt som om, de stærkeste kort var fyret af og resten kørte lidt i kategorien ’fint nok’.

Ros til lydmanden, der modsat verdensstjernen Eminems onsdag aften, faktisk kendte til de øverste tal på volumeknappen og sørgede for, at publikumssnak ikke ødelagde koncerten.

Det ER legendarisk at få lov at stå på Orange scene, og de fyldte den ud som ventet , men jeg vil glæde mig til næste gang, når The Minds of 99 formentlig vender tilbage til Arena, og en sen nat viser, hvad deres musik er skabt til.

Dertil havde det også givet et ekstra nøk med en overraskende gæstestjerne eller to, men det er også cool nok engang imellem at holde det simpelt og holde sig til udgangspunktet.