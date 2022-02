Grandprix-festen starter tidligt i år.

Som noget nyt har DR nemlig besluttet, at man allerede mandag kan begynde at stemme på sine favoritter – det på trods af, at danskerne først lørdag får lov at se, hvad de kan på en scene, når dansk Melodi Grand Prix løber over skærmen.

Siden 2015 har det været muligt at lytte til sangene forud for showet, hvor de er blevet lagt på diverse streamingtjenester og spillet på DRs radiokanaler.

»Vi udvider hele tiden vores underholdningsformater, så de passer bedst muligt til den medievirkelighed, vi er i. Med offentliggørelsen af de ti sange, inden finalen løber af stablen, giver vi maksimalt plads til musikken – den får lov til at tale et tydeligere sprog – og så får vi ikke mindst mulighed for at lære artisterne at kende på forhånd,« lød det dengang fra DRs underholdningschef, Jan Lagermand Lundme, til DR.

Men det er altså første gang, man får lov at stemme, mens man smuglytter.

Har man downloadet DRs Grand Prix-app, kan man hver dag stemme én gang på hver sang. Sværger man til sms-afstemning, må man dog vente til lørdag.

Under showet lægges stemmer fra hele ugen så sammen med dem, der er kommet ind på aftenen, og feltet snævres herefter ned til tre sange, hvorefter afstemningen nulstilles, og vinderen nu skal findes blandt de tre finalister.

Her er det udelukkende aftenens app- og sms-stemmer, der afgør resultatet, da DR igen har sløjfet, at en fagjury af kendte sangere og sangskrivere sidder med 50 procent af magten.

Men ovenstående er ikke de eneste store ændringer i nyere tid. I 2021 blev det nemlig besluttet, at de vanlige ti sange skulle skæres ned til otte, da man grundet coronanedlukningen ikke kunne afvikle showet for et publikum.

»Når vi er i en stor arena, har vi publikumsindtægter, som giver os en større økonomi. Nu har vi et show uden publikum, og derfor skal vi forløse det på en lidt anden måde. Så vi synes alt taget i betragtning, at det var det rigtige kun at have otte sange med i år,« udtalte ledende redaktør for Dansk Melodi Grand Prix Gustav Lützhøft til Ritzau.

Selvom restriktionerne siden er lettet, og det danske Melodi Grand Prix i år finder sted i en fyldt Boxen i Herning, har man valgt at holde fast i otte sange.