De fleste forbinder den canadiske sanger k.d. lang med én sang.

På albummet 'Ingénue' fra 1992 er den gemt lidt væk som den allersidste.

'Constant Craving', hedder hittet, der nærmest er en hymne. Om ulykkelig kærlighed. Om ikke at kunne få nok.

Sangen løftede LGBT-spørgsmål ind i countrymusikken, der ellers havde et noget konservativt publikum.

Samtidig sprang k.d. lang - med det borgerlige navn Kathryn Dawn Lang - ud en gang for alle i et stort opsat interview med det amerikanske LGBT-magasin The Advocate.

Men var det egentlig den fede måde at gøre det på? Måske ikke helt, erkender hun nu.

»Jeg føler ikke, at jeg havde muligheden for at være mystisk. Min seksualitet og alting var så meget ude i det åbne, og har været det i mange år. Jeg føler mig udmattet ved at være udstillet. Og det er virkelig ikke spændende,« siger hun - dog med et grin - til britiske The Guardian.

Det har heller ikke været nogen dans på roser at blive kendt.

»Jeg var overrasket, da jeg hørte rygter om, at jeg havde været i seng med Madonna. Det var jeg helt uvidende om,« siger hun, der kalder det 'et biprodukt af at være i showbiz'.

For mange lesbiske har hun ikke desto mindre været et ikon. Det tager hun selv ret afslappet.

»Jeg forsøger ikke at tage for stor kredit for det, fordi det ikke er nogen konkurrence. Det er noget, der er større end os alle. Jeg er bestemt stolt, men jeg er samtidig bare en af mange,« siger hun.

k.d. lang er på vej på en ny tourné i Storbritannien og Irland, hvor hun synger hele 'Ingénue'-albummet.