Justin Timberlake kommer til Danmark.

Superstjernens kommende tour bringer ham således forbi København og Royal Arena senere på året.

Nærmere betegnet torsdag 29. august.

Det danske besøg er en del af den såkaldte 'The Forget Tomorrow World Tour', der i alt inkluderer 67 optrædener på verdensplan.

Justin Timberlake besøgte senest Danmark og gav koncert i 2018. Foto: AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Justin Timberlake besøgte senest Danmark og gav koncert i 2018. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

Første denne fredag er den europæiske del blevet annonceret.

Allerede 29. april begynder den nordamerikanske del af turneen, hvor mange koncerter allerede er udsolgte.

Billetterne til koncerten i Royal Arena vil koste mellem 550 og 1.200 kroner og bliver sat til salg om en uge, 1. marts.

Justin Timberlake har i øvrigt også udgivet et nyt nummer i dag, fredag. Det hedder 'Drown' og kan allerede streames.

Den nye album, 'Everything I Thought It Was', kommer 15. marts.