»For syv år siden blev jeg arresteret. Ikke ligefrem mit stolteste øjeblik,« skriver Justin Bieber om dengang, alt ramlede i 2014.

Allerede i mange år forinden var han på manges læber, da karrieren tog fart i 2009. På det tidspunkt var Justin Bieber kun 15 år og lige begyndt på det, der lignede og blev en storslået karriere.

Vejen dertil blev dog ikke uden bump på vejen. Efter store hits som 'Baby', 'Boyfriend' og 'As Long As You Love Me', trak Bieber negative overskrifter i verdenspressen med spirituskørsel, vold og stofmisbrug.

Noget, han så tilbage på i et opslag på Instagram, da det søndag var syv år siden, han blev anholdt.

»Jeg er ikke stolt af, hvem jeg var. Jeg sårede folk, var ulykkelig, forvirret, vred og misforstået,« skriver Justin Bieber.

Ikke nok med, at han ytrer sig, deler han også et billede fra dengang i 2014, hvor Justin Bieber blev lagt i håndjern. Kort forinden blev han taget for spirituskørsel og modsatte sig anholdelsen.

Bieber blev efterfølgende idømt en bøde på knap 3.000 kroner. Desuden blev det krævet, at Bieber skulle gennemgå et management-kursus for at få styr på sin vrede.

I sit opslag står Bieber ved sine ugerninger – men sender samtidig en opfordring til sine 160 millioner følgere på Instagram.

»Min opfordring er: 'Lad din fortid være en påmindelse om, hvor langt Gud har bragt dig'. Lad ikke skam ødelægge din nutid,« skriver han blandt andet og tilføjer:

»Fra dengang til nu, ved jeg noget. Gud var tæt på mig dengang. Ligesom han er nu.«

Efter skandalerne tog Bieber så tyren ved hornene.

Han udkom med albummet 'Purpose' i 2015 og storhittede med 'Sorry' og 'Love Yourself'.

I 2020 kom hans femte album i rækken, 'Changes', hvor hits som 'Intentions' og 'Yummi' er på. Og lige nu er han nomineret til fire Grammy-priser for hans seneste værk.

Privat danner han par med skuespiller og model Hailey Baldwin, som han har været gift med siden 2018.