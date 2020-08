I Danmark er han stadig et forholdsvis ubeskrevet blad, men i løbet af coronakrisen har 21-årige Maximillian fået et overraskende stort hit i udlandet.

Den unge københavner med efternavnet Rasmussen har udgivet musik siden 2017 og har blandt andet haft sin egen dokumentarserie på DR.

I februar 2019 udgav han sangen 'Beautiful Scars', der klarede sig fint uden i første omgang dog at gøre et større væsen af sig.

I foråret, altså et år senere, da verden var røget ind i en coronakrise, lå Maximillian Rasmussen en aften derhjemme og tjekkede sin Spotify-profil, da han pludselig ikke kunne tro sine egne øjne.

Maximillian. Foto: Pressefoto Vis mere Maximillian. Foto: Pressefoto

'Beautiful Scars' var ud af det blå begyndt at hitte i Filippinerne – et land med over 100 millioner indbyggere – og det blev kun vildere og vildere.

Justin Bieber lagde nummeret på sin officielle 'Stay At Home'-playliste, og i midten af august kunne Maximillian så prale med at have det største hit i Filippinerne med over 160.000 daglige Spotify-afspilninger om dagen foran verdensstjerner som Taylor Swift og førnævnte Bieber.

Da B.T. fanger Maximillian Rasmussen over telefonen, har han stadig svært ved at forstå, hvad der er sket.

»Det er fuldstændig sindssygt. De fans, jeg har fået i Filippinerne og i Sydøstasien generelt, er en helt anden liga, end hvad jeg har prøvet før, og jeg får masser af videohilsner fra både små børn og voksne, der fortæller, at de elsker mig. Det er ret syret.«

Den filippinske Spotify top 50 da Maximillian lå øverst i midten af august. Foto: Screenshot af Spotify Vis mere Den filippinske Spotify top 50 da Maximillian lå øverst i midten af august. Foto: Screenshot af Spotify

Hans management fandt ud af, at 'Beautiful Scars' havde taget fart, da nogle filippinske musiksider var begyndt at dele den på Facebook.

De fik skabt kontakt og hurtigt indledt et samarbejde, så musikken kunne spredes yderligere, ligesom Maximillian har været god til at interagere med sine nye fans via sociale medier.

Da Justin Bieber så midt i det hele altså også erklærede sig som fan, var det næsten for meget af det gode.

»Jeg havde allerede mega optur over det hele og får så at vide, at Justin Bieber har den på sin playliste. Jeg elsker tanken om, at Justin Bieber går rundt med sin kone, Hailey, og svinger til 'Beautiful Scars',« fortæller han med et grin.

Justin Bieber placerede i foråret Maximillians nummer 'Beautiful Scars' på sin Amazon Music 'Stay at home'-playliste. Foto: Amazon Music Vis mere Justin Bieber placerede i foråret Maximillians nummer 'Beautiful Scars' på sin Amazon Music 'Stay at home'-playliste. Foto: Amazon Music

Maximillians kontakter i Filippinerne fortæller ham, at hans sang derovre blandt andet bliver brugt som en 'hold-hovedet-højt'-sang i en hård corona-tid. Det gør ham ekstra stolt.

»Det synes jeg er fantastisk. Det var også meningen, da jeg skrev den, at lave et nummer, der kunne give folk optur.«

Maximillian har endnu til gode at besøge Filippinerne og har i forbindelse med fanmøder over videoopkald indtil videre kun lært små hilsner som 'tusind tak' og 'hej', men det skal han nok komme efter.

Nu drømmer han om at rejse derover og møde sin fans ansigt til ansigt – som verden dog ser ud lige nu, er det uvist hvornår.

Maximillian. Foto: Pressefoto Vis mere Maximillian. Foto: Pressefoto

»Det er så vildt at opleve, at der sidder folk på den anden side af jorden, der kan sangen udenad. Jeg får også alle mulige vilde beskeder eksempelvis fra et brandoffer, der fortæller, at min sang har afholdt hende fra at tage sit eget liv,« fortæller han og tilføjer:

»Jeg har også skypet med en pige, der havde kræft i stadie fire. Jeg er glad for, at jeg måske har kunnet bidrage positivt for nogle af dem, der står i en svær situation. Jeg vil elske at tage derover og sige hej til dem alle sammen.«

Han fortæller, at der også er begyndt at være interesse fra lande som Indonesien og USA, og hvis han en dag må smide alt, hvad han har i hænderne, for at tage på den helt store verdensturné, så er han klar.

»Man er jo aldrig rigtig klar, men jeg tror også, det er en del af oplevelsen bare at gribe muligheden. Det vigtigste for mig er at holde fast i, hvem jeg er.«

'Beautiful Scars' har indtil videre over 35 millioner afspilninger på Spotify.