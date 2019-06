Når sangerinden Julie Berthelsen lige om lidt fylder 40, har hun nået dén alder, der ifølge hende passer til det harmoniske menneske, hun er blevet indeni og udenpå.

Dog lige med undtagelse af én enkelt ting. En ting, som hun stadig kæmper med. Perfektionisme.

»Jeg har det forbavsende godt med at fylde 40. Jeg synes, at 40 passer rigtig godt til mig,« siger hun med sit velkendte sødmefyldte smil og fortsætter:

»For mig var det sværere at blive 30. Der blev jeg virkelig ramt af følelsen af, at ‘shit, nu skal man til at være voksen og tage sig sammen'.«

Blå bog Julie Berthelsen Født 7. juni 1979 i Aarhus

Var kun få måneder gammel, da moderen flyttede hjem til Grønland og hende og storesøsteren

Begyndte som 16-årig at synge kor i sin stedfars band

Flyttede i 1999 tilbage til Aarhus for at Indlede medicinstudiet

Stillede tre år senere op i talentshowet ‘Popstars’, hvor hun blev nummer to

Debutalbummet ‘Home’ udkom i 2003 og solgte over 30.000 eksemplarer

Blev i 2004 kåret som Årets danske sangerinde ved Danish Music Awards

Har været vært på såvel Melodi Grand Prix som Julehilsen fra Grønland

Deltog selv i årets Melodi Grand Prix, hvor hun blev nummer to

Er aktuel med singlen ‘Worries in Reverse’, som hun hun selv udgiver

Holder derudover også foredrag, har skrevet bøger og designer smykker

Har i snart 11 år været kæreste med håndboldspilleren Minik Dahl Høegh

Parret har sønnen Casper Nanoq på syv og datteren Sia Star på tre og skal giftes i sommeren 2019

»Samtidig lå jeg under for samfundsnormen. Jeg havde ikke fået børn, var ikke gift og nu blev jeg 30. Flot!« siger hun med tyk sarkasme i stemmen.

»At jeg ikke var blevet gift, var jo min egen skyld. Sådan er det, når man finder en fyr, der er seks år yngre og lige skal bruge lidt mere tid på at modnes,« griner Julie Berthelsen, som i knap 11 år har dannet par med håndboldspiller Minik Dahl Høegh, der spiller for Ajax København.

Manden, som er far til hendes to børn, og som hun skal giftes med til sommer. Endelig.

'Min lækre kæreste' kalder hun ham med ømhed i stemmen. Han er lige kørt til træning. Nu sidder hun i villaen i Solrød og prøver at jonglere mellem interview og en syg datter på tre i sofaen.

Julie Berthelsen med børnene Casper og Sia. Foto: Privat/Instagram Vis mere Julie Berthelsen med børnene Casper og Sia. Foto: Privat/Instagram

»Hun er en en rigtig to’er, husets lille bøllechef,« griner Julie Berthelsen om datteren Sia og erkender, at det at få børn har fået rigtig mange ting til at falde på plads. Og hjulpet hende med den ene ting, hun stadig kæmper med.

»Den største hæmsko og fjende i mit eget liv har altid været min perfektionisme. Det er noget, jeg født med og et af de lod i livet, jeg har skullet arbejde med. Og stadig gør. At få børn har afgjort skubbet i den rigtige retning.«

Hun blev født i Aarhus af en dansk far og en grønlandsk mor, men var blot få måneder gammel, da forældrene blev skilt og moderen rejste hjem til Grønland.

Her fik lille Julie snart en stedfar, der var med til at føre hende ind i musikkens verden. Men det tog Julie Berthelsen mange år at turde stole på, at det var dén vej, hun skulle gå.

Jeg opdagede ret tidligt, at når jeg makkede ret, og var den perfekte pige, så fik jeg også meget ros Julie Berthelsen om sit pleaser-gen

Hendes pleaser-gen og den perfekte pige kom i vejen.

»Mine forældre har ikke prøvet at opdrage mig til at være den perfekte pige, men jeg opdagede ret tidligt, at når jeg makkede ret og var den perfekte pige, så fik jeg også meget ros. Såvel hjemme som ude. Dén har fulgt mig lige siden.«

Så da hun som 20-årig begyndte at læse medicin, var det da også ansporet af forældrenes og hendes eget billede af, at en perfekt pige selvfølgelig fik en uddannelse.

»Havde det ikke været for ‘Popstars’, havde jeg nok været læge i dag,« joker hun.

Ved Danish Music Awards i 2004 blev Julie Berthelsen kåret som Årets danske sangerinde. Derudover vandt hun også kategorierne Årets nye danske navn og Årets danske popudgivelse. Foto: Nils Meilvang Vis mere Ved Danish Music Awards i 2004 blev Julie Berthelsen kåret som Årets danske sangerinde. Derudover vandt hun også kategorierne Årets nye danske navn og Årets danske popudgivelse. Foto: Nils Meilvang

Det var i 2002, at Julie Berthelsen blev nummer to i talentshowet ‘Popstars’, og i de 17 år, der er gået, har musikken været et af de vigtigste omdrejningspunkter i hendes liv.

Siden dengang har danskerne kunnet følge hende i tykt og tyndt. På scenen, til foredrag og på tv, som når hun har danset med i ‘Vild med dans’.

Eller senest i foråret, hvor hun stillede op til Dansk Melodi Grand Prix sammen med veninden Nina Kreutzmann Jørgensen og blev nummer to.

Også på de sociale medier holder Julie Berthelsen et vindue åbent til sit liv. På Instagram har hun over 40.000 følgere og deler gerne billeder, når livet ikke nødvendigvis er perfekt.

Hvis børnene Casper og Sias indtog i verden blev startskuddet på Julie Berthelsens opgør med den perfekte pige, er Instagram blevet det medie, hvor hun træner sig selv i at holde fast i opgøret.

»Jeg har for mange år siden besluttet, at hvis jeg vil noget med min karriere og min musik, er jeg nødt til at lyne ned og vise, hvem jeg er,« forklarer hun om sin ærlighed og fortsætter:

»Dér, hvor jeg er ved at være nu, ved jeg, at jeg ikke behøver stræbe efter være perfekt. At der er en stor frihed i at slippe perfektionismen. Det kan virke så naturligt for nogen at nå dertil. For mig har det bare været en lang vej.«

Det kan følgerne lide

Hen over spisebordet og med et vågent øje på datteren indrømmer Julie Berthelsen, at rollen som den perfekte mor flere gange var ved at få hende ned med nakken.

Sangerinden Julie Berthelsen med sin datter Sia, der er 3 år gammel Foto: Susanne Johansson Vis mere Sangerinden Julie Berthelsen med sin datter Sia, der er 3 år gammel Foto: Susanne Johansson

»Dér, hvor man både skulle se godt ud, kunne bage og lave mad, være perfekt i køkkenet og samtidig være den sexede kæreste og perfekte mor. Det dur simpelthen ikke,« siger Julie Berthelsen med bestemthed i stemmen og ryster på hovedet.

»Nogle få kan klare det. Men de fleste af os kan ikke. Jeg kan godt forstå, at mange går ned på det og får depressioner.«

»Mange af mine følgere på Instagram har samme alder og også små børn, og de kan godt lide at se, hvordan jeg balancerer tingene.«

I dag er hun ikke flov over at vise, når hun ikke har det godt eller ikke ser godt ud, eller når huset ligner et bombekrater. Livet behøver ikke altid være perfekt.

Sådan kan Julie Berthelsen også se ud på Instagram Foto: Privat/Instagram Vis mere Sådan kan Julie Berthelsen også se ud på Instagram Foto: Privat/Instagram

40 eller ej har Julie Berthelsen stadig et stykke vej endnu. Men hun er blevet bedre til at acceptere sig selv som dén, hun er.

»Også når jeg en sjælden gang er perfektionisten.«

Hun har besluttet ikke at ville vende ryggen til den side af sig selv.

»Når jeg fanger mig selv i at gøre noget for at få en guldstjerne af nogen, så giver jeg mig selv en krammer og siger: ‘Det er sgu ok’.«