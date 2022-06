Lyt til artiklen

Så har Johnny Depp indtaget Danmark!

Det kan godt være, at det er den 77-årige rocklegende Jeff Beck, der står på plakaterne, men det er tydeligvis hans 18 år yngre 'special Hollywood'-gæst, mange af de fremmødte er kommet for at se - og skrige ad.

Tirsdag aften indledte Jeff Beck - med Johnny Depp som særlig gæst - sin lille Danmarksturné i Amager Bio, hvor salens 1.400 fremmødte Jeff Beck - og Johnny Depp-fans stod tæt pakket sammen under den udsolgte koncert, der hurtigt blev en sauna-varm affære.

Der var mange gråhårede mødt op, men også en del kvinder, der til stor irritation for den gråhårede halvdel havde svært ved at skjule deres begejstring for Johnny Depps tilstedeværelse.

Johnny Depp i Amager Bio 2022. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Johnny Depp i Amager Bio 2022. Foto: Bax Lindhardt

Først måtte de hungrende Depp-fans dog vente med tålmodighed.

Jeff Beck ved nok godt, hvem der er trækplastret til koncerterne, så de første 37 minutter forblev Johnny Depp backstage, mens publikum fik lov at opleve en ordløs Jeff Beck gennemføre det ene blues-rockede nummer efter det andet.

Der blev klappet, hujet og lyttet koncentreret, men da Johnny Depp så i koncertens anden halvdel endelig gik på scenen, fløj det op med filmende mobiltelefoner og kvinde-skrig.

'Johnny, du er for lækker. Jeg elsker dig, Johnny', lød det fra en af de forreste rækker.

'I love you Johnny!' fortsatte det.

Kærlighedserklæringerne blev blev råbt igen og igen i mere og mere brægende toner fra den ene side af rummet, mens Johnny Depp blot spillede videre oppe på scenen.

Til sidst var der en mandlig fan, der ikke gad mere.

'Hold nu kæft', råbte han på tværs af rummet og et kort øjeblik, fik publikum lov til at høre Johnny Depp og Jeff Becks elektriske guitarshow uden fanhysteriske udbrud.

Jeff Beck. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Jeff Beck. Foto: Bax Lindhardt

Men Johnny Depp er en populær mand i København tirsdag aften.

Mens Jeff Beck mere eller mindre forholdt sig tavs under hele koncerten, var det Johnny Depp, der sang for, og da han på et tidspunkt åbenbart følte al fokus var på ham, smilede han og pegede over på sin musikalske makker og sagde: 'Og her har vi Jeff'!

Læder-cover-telefonerne filmede fortsat, som var man til et Justin Bieber-show, og da koncerten efter cirka fem kvarters spilletid var slut, skyndte en stor del af publikum sig ud til Amager Bios bagdør for at få et sidste glimt af Johnny Depp.

Her kom de mange fremmødte fans til at vente en time, før Johnny Depp kort gav et par autografer og herefter hurtigt smuttede ind i bandbussen.

Jeff Beck gav koncert i Amager Bio tirsdag d. 28. juni 2022, med som special Guest var skuespilleren Johnny Depp. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Jeff Beck gav koncert i Amager Bio tirsdag d. 28. juni 2022, med som special Guest var skuespilleren Johnny Depp. Foto: Bax Lindhardt

De næste par dage spiller Jeff Beck og Johnny Depp i Randers, før turen går videre til et nyt land.

Der var ingen ord fra scenen om Johnny Depps for nyligt afsluttede retssag med ekshustru Amber Heard eller særlige hilsner til 'Pirates of the Caribbean'-universet.

Det var oldschool rock'n'roll for pensionister og kvindelige Johnny Depp fans, og de fik, hvad de kom efter.

Se hvordan det hele så ud i videoen øverst i artiklen.