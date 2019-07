Når Tønder Festival i slutningen af august løber af stablen, var planen oprindeligt, at den amerikanske sanger John Moreland fredag aften skulle tryllebinde festivalsgæsterne, som han også gjorde det i 2017.

Men nu oplyser Tønder Festival på deres hjemmeside, at de desværre har modtaget en aflysning fra folk rock-sangerens management.

John Moreland er i øjeblikket ikke i stand til at rejse ud af USA på grund af sin flyskræk, lyder begrundelsen.

Derfor kommer han heller ikke til at spille til Once in a Blue Moon i Amsterdam, som det ellers var planlagt 24. august - dagen efter Tønder Festival.

'At flyve er både fysisk og mentalt meget svært for John. Hans angst for at gå ombord på et fly har nået smertegrænsen, og derfor er det ikke sundt for ham at flyve i øjeblikket,' lyder det i den officielle udtalelse.

Heri bliver det også beskrevet, at John Moreland den kommende tid kun vil give koncerter i USA.

Ligeledes lyder det, at beslutningen har været ekstrem svær for ham at træffe.

'Han elsker sine europæiske fans og andre fans rundt om i verden. Han ser frem til, at han en dag kan vende tilbage og spille igen,' lyder det i udtalelsen, der afsluttes:

'Tak for jeres respekt og støtte.'

Tønder Festival lader på hjemmesiden vide, at de ønsker John Moreland alt det bedste.

Folkene bag festivallen håber i øvrigt at kunne have sangeren med på programmet på et senere tidspunkt.

I mellemtiden bliver der arbejdet på højtryk for at finde en afløser.