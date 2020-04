»Jeg hoster stadig, kan du høre. Lægen siger, det minder om lungebetændelse, så jeg har låst mig selv helt inde. Jeg tager alle foranstaltninger og har fuld 'Star Wars'-maske på, når jeg går ud med skrald.«

Joey Moe skratter over telefonen.

Ligesom resten af Danmark er den 34-årige popstjerne lige nu påvirket af den altoverskyggende coronasituation, og så hjælper det ikke at være røget på antibiotika midt i det hele.

»Jeg er ikke blevet podet for COVID-19, så jeg skal ikke kunne sige, om det er det. Jeg har ikke nogen af de andre symptomer, og jeg er heldigvis i bedring, men ud over min familie ser jeg ingen lige nu. Som i overhovedet ingen,« fortæller han til B.T.

Da statsminister Mette Frederiksen 11. marts lukkede Danmark ned, begyndte det at tikke ind med beskeder i Joey Moes indbakke fra bekymrede fans.

Han sad selv syg og indelukket og vidste ikke, hvordan han i første omgang skulle reagere.

»En uge inde i lockdown sad jeg med alle de her beskeder fra folk, der var bange og rastløse. Skulle jeg skrive tilbage om, hvordan jeg selv havde det? Jeg vil jo gerne kunne hjælpe.«

Joey Moe fortæller, at han selv er bange for coronasituationen.

Først havde han ondt af sig selv, men så kunne han se, hvordan krisen ramte alle.

»Hvad bliver konsekvenserne af det her? Uvisheden gør mig bange. Pludselig er man bange på vegne af ens børn, for ens land. Under finanskrisen mærkede jeg ingenting, for jeg ejede ikke rigtig noget, og folk skulle bare ud på diskotekerne og høre 'Yo-Yo' (Joey Moe-hit fra 2009, red.). Det her er modsat svært at se til ende.«

Inspireret af de mange fanbeskeder satte Joey Moe sig hostende foran en 'billig hjemmemikrofon' og lod tankerne flyde, og med hjælp fra producer Kasper Falkenberg, der fik sendt filerne frem og tilbage, var sangen 'Rastløs' hurtigt i kassen.

»Den skulle ikke hedde 'Bange', for folk skal også have noget håb med videre. Jeg er selv meget rastløs, og ordet gik igen i de beskeder, jeg modtog. I stedet for at svare alle mine følgere på mail, får de den her sang, hvor jeg fortæller, at jeg er lige så bange, som de er.«

Joey Moe tilføjer med et grin, at han har familie i Jylland, der i starten virkede ligeglade omkring det hele og først forstod alvoren, da EM i fodbold også blev aflyst.

»Det berører os alle. Jeg ærgrer mig da for eksempel også over, at jeg for tiden skulle have været ude og optræde med Faustix.«

Han tilføjer:

»Lige nu sidder jeg bare og arbejder pissehårdt hver dag derhjemme, hvor jeg aldrig har haft så mange timer i døgnet, og afventer så, hvad Mette (Frederiksen, red.) siger, jeg skal gøre.«

Han sender i samme ombæring en ros til statsministeren og det offentlige system.

»Jeg klager aldrig over topskat igen, for nu fungerer det her land fandeme.«

Joey Moe tilføjer også, at han trods lungebetændelse og selvvalgt hjemmeisolation på Amager heldigvis har sin kone og sin søn på snart fem år at være sammen med.

»Vi hygger, og når vi kan se, at vores søn har det dejligt, så er vores opgave fuldført. Han synes bare, det er fedt, at vi kan blive hjemme og tegne og lave musik.«