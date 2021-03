I alle konkurrencer er der vinderen. Og så er der alle de andre … Også i Melodi Grand Prix.

Jørgen Olsen ved, at det forandrede ham – som kunstner og som menneske – at vinde.

»Jeg har fået mere selvværd, det må jeg indrømme. Mere rygrad. Det har været godt for mig at få så meget kærlighed fra den store europæiske befolkning,« siger han.

Det er 21 år siden, at han sammen med sin bror, 'Noller' Olsen, sang 'Fly on The Wings of Love' til sejr, først herhjemme og senere ved det internationale melodigrandprix, der blev afholdt i Globen i Stockholm. Men han lever stadig højt på sejren.

Brødrene Olsen vandt Det Internationale Melodi Grand Prix 2000 i Stockholm. Her jubler de sammen med Morten Carlsson, redaktør i DR's Underholdningsafdeling og konferencier Keld Heick. Foto: BENT MIDSTRUP Vis mere Brødrene Olsen vandt Det Internationale Melodi Grand Prix 2000 i Stockholm. Her jubler de sammen med Morten Carlsson, redaktør i DR's Underholdningsafdeling og konferencier Keld Heick. Foto: BENT MIDSTRUP

Man skal have to hænder i brug for at tælle, hvor mange gange Jørgen Olsen – enten sammen med sin bror, 'Noller', eller som solist – har deltaget i Melodi Grand Prix.

Skal han fremhæve de gange, der har betydet mest for ham, er det 1978, 1989 og selvfølgelig år 2000.

I 1978 var Melodi Grand Prix efter 12 års pause tilbage på dansk tv. Jørgen de Mylius var vært, og Brødrene Olsen var spået vinderchancer med sangen 'San Francisco'.

Men Danmarks første egentlige boyband, Mabel, havde »en særlig strategi« og havde »fyldt salen med meget begejstrede fans«.

Gruppen 'Mabel' vandt det danske Melodi Grand Prix i 1978 med sangen 'Boom Boom'. Brødrene Olsen måtte nøjes med en 2. plads. Foto: Bent K Rasmussen Vis mere Gruppen 'Mabel' vandt det danske Melodi Grand Prix i 1978 med sangen 'Boom Boom'. Brødrene Olsen måtte nøjes med en 2. plads. Foto: Bent K Rasmussen

»Det var helt i orden,« siger Jørgen Noller i dag.

»De blev vist meget populære i Spanien og blev større popidoler end mig og 'Noller', men på den lange bane har de ikke vundet,« siger han og sender en venlig tanke til den ene Mabel, Mike Tramp, der lørdag igen stiller op i musikkonkurrencen.

1989 var det værste år i Jørgen Olsens private grandprixhistorie. For det år stod han alene på scenen.

»'Noller' og jeg holdt pause. Han sad derhjemme og så på, og jeg sang 'Fugle' alene.«

Tidligere har 'Noller' Olsen udtalt, at han »ikke husker noget af 80erne«, og det er ingen hemmelighed, at han i mange år blandt andet kæmpede med et alkoholmisbrug.

»'Noller' kunne ikke være med – af mange grunde. Det var en fælles overensstemmelse, og det var udmærket at tage et break. Men jeg følte det som et svigt,« husker Jørgen Olsen.

Da han skulle synge, havde han glemt teksten.

»Jeg sang sort. Jeg havde det dårligt følelsesmæssigt, fordi 'Noller' havde det dårligt. Men bortset fra den første linje er jeg stolt af den sang,« siger han med den begrundelse, at den var skyld i, at han vendte tilbage til Melodi Grand Prix.

Jørgen Olsens selvværd fik et boost af at vinde det Internationale Melodi Grand Prix. Vis mere Jørgen Olsens selvværd fik et boost af at vinde det Internationale Melodi Grand Prix.

Og så til sejren. Morten Carlsson, DRs daværende underholdningsredaktør, have i 2000 inviteret Brødrene Olsen til at deltage. De var i tvivl om, hvilken melodi de skulle synge, og havde taget seks sange med til DR-redaktøren.

Men da Carlssons sekretær fløjtede 'Smuk som et stjerneskud', da hun gik ud for at lave kaffe, vidste de, at de havde fundet deres bud.

Før de gik på scenen med den første gang, var Jørgen Olsen sikker på, at publikum tænkte: 'Nu kommer de gamle idioter - igen'.

»Men der var stor veneration og kærlighed, da vi stod på scenen.«

Samme kærlighed blev de mødt af, da de optrådte i Globen i Stockholm til Eurovision Song Contest.

»Oddsene var ringe. Satte du en krone på os, fik du den 100 gange igen, hvis vi vandt. Da vi gik ind på scenen, kiggede vi på hinanden og sagde: 'Navra'.«

Jørgen Olsen aner ikke, hvordan det staves, men det er fynsk og betyder:

»Det er stort, men heller ikke større …«

»Vi havde jo ikke opfundet vaccinen mod hverken kræft eller corona. Vi havde bare skrevet en sang.«

De gik frem til scenekanten. Sang. Bukkede – og så gik det »fuldstændigt galt nede i salen«. Publikum hujede og jublede.

»På vej ud kan jeg huske, at 'Noller' sagde: 'Jeg tror da, vi har et hit i Sverige',« men de regnede ikke med noget.

Her er vi nødt til at slå en krølle tilbage til Jørgen Olsens manglende selvværd. Årsagen til det ligger i opdragelsen.

»Min mor kunne bedre lide 'Noller'. Han var hendes barn. Det er den rene skære sandhed, og det var den indstilling, jeg gik ind til Melodi Grand Prix i Stockholm med. Jeg havde ikke selvværd til at gå ind og lægge verden ned.«

Dagen efter sejren i Det Internationale Melodi Grand Prix 2000 i Stockholm, kørte Brødrene Olsen i triumftog gennem Tivoli. Foto: JØRGEN JESSEN Vis mere Dagen efter sejren i Det Internationale Melodi Grand Prix 2000 i Stockholm, kørte Brødrene Olsen i triumftog gennem Tivoli. Foto: JØRGEN JESSEN

Men den aften gjorde han det – lagde verden ned.

»Vi havde været i showbiz siden 1965, og endelig var det lykkedes os at kravle op ad popstigen. Og så i vores alder – man regner ikke med at skulle vinde det internationale melodigrandprix i en alder af 46 og 50 år.«

Som kunstnere gav det dem uanede muligheder at stå som vindere.

»Det var som at få en raket bagi.«

Jørgen Olsen vil blive ved med at synge, så længe stemmen kan holde. Vis mere Jørgen Olsen vil blive ved med at synge, så længe stemmen kan holde.

Før arbejdede de som lærer og pædagog og spillede på diskoteker og restauranter. Men cd’en lå klar til tryk, og de red på en bølge af 'glæde, begejstring og eufori'.

»Folk syntes vældig godt om Brødrene Olsen. Vi kom på tv-shows og mødte fantastiske mennesker som Cliff Richards og Roger Whittaker.«

Det absolutte klimaks kom ti år efter grandprixet. De var til premiere på musicalen 'Mamma Mia' i Tivolis koncertsal og blev mødt af selveste Björn Ulvaeus og Agnetha Fältskog fra Abba.

»Bjørn sagde: 'Jeg har alt, hvad I har lavet, og elsker jeres tostemmige sang'. Det var et skulderklap, vi ikke kunne havde fået af nogle bedre. Kun hvis en fra The Beatles var kommet forbi.«

I dag står Jørgen Olsen igen alene på scenen. I 2019 blev 'Noller' Olsen syg af kræft, og Brødrene Olsen stoppede.

»I begyndelsen tænkte jeg, at han ville komme med igen. Men lige nu ser det ikke ud til at være en mulighed.«

En af de sidste gange Brødrene Olsen optrådte sammen. Her spiller de Sankt Hans aften i Marienborg Have den 23. juni 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere En af de sidste gange Brødrene Olsen optrådte sammen. Her spiller de Sankt Hans aften i Marienborg Have den 23. juni 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Foto: Mads Claus Rasmussen

Siden har Jørgen Olsen været opvarmning for Cliff Richard på Valdemars Slot og på Gram Slot. Så kom coronaen, og nu er det et år og to måneder siden, han sidst har stået på en scene. Men han er ikke færdig.

»Jeg skal aldrig stoppe. Ikke før min stemme og min musik ikke kan klare det mere.«

I dag gør det ikke ondt at stå på scenen uden 'Noller' – som dengang i 1987.

»Denne gang kan det ikke være anderledes. Det kunne det sidste gang. Dét gør en forskel.«