Brødrene Olsen har vundet Eurovision for Danmark.

Nu forsøger den ene halvdel af duoen sig igen med Melodi Grand Prix – Jørgen Olsen vil nemlig stille op på ny.

Denne her gang bliver dog det uden hans kræftsyge bror, Niels 'Noller' Olsen, og det bliver heller ikke på dansk jord.

73-årige danske Jørgen Olsen har nemlig sammen med den 49-årige tyske sangerinde Alexandra Hofmann indsendt en sang til det tyske Melodi Grand Prix.

Brødrene Olsen, Jørgen Olsen og Niels 'Noller' Olsen svinger med det danske flag, efter de har vundet Eurovision Song Contest i Stockholm med deres sang 'Fly on the wings of love' tilbage i 2000. Foto: Peter Mueller/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Brødrene Olsen, Jørgen Olsen og Niels 'Noller' Olsen svinger med det danske flag, efter de har vundet Eurovision Song Contest i Stockholm med deres sang 'Fly on the wings of love' tilbage i 2000. Foto: Peter Mueller/Reuters/Ritzau Scanpix

Det bekræfter Alexandra Hofmann overfor det tyske medie SWR.

Der er dog endnu ingen garanti for, at Jørgen Olsen igen kommer med i Melodi Grand Prix.

Hvilke sange, der går videre i den tyske del af sangkonkurrencen, offentliggøres nemlig først senere, efter indsendelsesprocessen lukkede i søndags.

Herfra skal en jury vælge mellem de i alt 693 indsendte muligheder, der skal med i Das Deutsche Finale, som det hedder i Tyskland, der løber af stablen 16. februar 2024.

Alexandra Hofmann (til højre) har de sidste årtier været en musikalsk duo med sin søster Anita Hofmann. Foto: Hendrik Schmidt/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Alexandra Hofmann (til højre) har de sidste årtier været en musikalsk duo med sin søster Anita Hofmann. Foto: Hendrik Schmidt/AP/Ritzau Scanpix

Den tyske vinder går således videre til den internationale sangkonkurrence Eurovision, der i år holdes i svenske Malmø fra 7. maj 2024.

Jørgen Olsens nye makker, Alexandra Hofmann, er selv kendt fra den mangeårige musikalske duo Meßkirch med sin søster Anita Hofmann.

De er dog for nyligt brudt fredeligt op, og derfor kom 49-årige Alexandra Hofmann altså til at tænke på Jørgen Olsen, som i sin tid opfordrede hende til at stille op i det tyske Melodi Grand Prix – for der sagde hun altså, at hun så ville have ham med, fortæller hun til SWR.

Så nu afventer tyske Alexandra Hofmann og danske Jørgen Olsen altså svar på, om deres endnu hemmeligholdte sang kommer med i Das Deutsche Finale.

Brødrene Olsen spiller under Sankt Hans i Marienborg Have, lørdag den 23. juni 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Brødrene Olsen spiller under Sankt Hans i Marienborg Have, lørdag den 23. juni 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Jørgen Olsen vandt som del af Brødrene Olsen både det danske Melodi Grand Prix og det internationale Eurovision Song Contest i 2000 med sangen 'Smuk som et stjerneskud', der under konkurrencen hed 'Fly on The Wings of Love'.

Fem år senere i 2005 stillede duoen igen op i Melodi Grand Prix og sikrede sig en andenplads med sangen 'Little Yellow Radio'.

I 2007 stillede Jørgen Olsen op alene i den danske sangkonkurrence, hvor det blev til en syvendeplads med 'Vi elsker bare danske piger'.

I 2019 stoppede Brødrene Olsen som duo, da Niels 'Noller' Olsen var blevet for syg til at optræde.

Han fik først en blodprop, og efterfølgende fik han konstateret kræft i hjernen.