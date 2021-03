»Det er en skandale! Jeg fatter ikke, de kasserer en af de allerbedste Melodi Grand Prix-melodier, vi nogensinde har sendt afsted. De bliver nødt til at lave reglerne om.«

Så bombastisk lød det i 1996 fra grandprixekspert Jørgen de Mylius til B.T., da årets vinder af Dansk Melodi Grand Prix ikke fik lov til at deltage i det store Eurovision-show i Oslo.

En masse nye østeuropæiske lande var kommet til, og da man ikke havde plads til alle i konkurrencen, blev store grandprixlande som Tyskland, Rusland og altså også Danmark sorteret fra.

I dag er den danske vindersang 'Kun med dig', der blev sunget af Dorthe Andersen og Martin Loft, for de fleste gået i glemmebogen. Den blev aldrig udgivet og findes kun som et klip på YouTube, men for manden, der havde skrevet sangen, blev hævnen sød.

Martin Loft og Dorthe Andersen, der i 1996 vandt Dansk Melodi Grand Prix med 'Kun med dig'. Foto: Scanpix Vis mere Martin Loft og Dorthe Andersen, der i 1996 vandt Dansk Melodi Grand Prix med 'Kun med dig'. Foto: Scanpix

Manden var Jascha Richter, forsanger i Michael Learns To Rock, der i 1996 allerede havde solgt millioner af album rundtomkring i verden – især i Asien.

Han mindes i dag, at Dansk Melodi Grand i 1996 var lidt 'coronaagtig' ment på den måde, at det var voldsomt nedbarberet med kun fem deltagere.

DR nedprioriterede konkurrencen i midten af 90erne, og 96-udgaven var blot et indslag i et quiz-program, hvor man ud over Jascha Richter havde fået fire andre kendte musiknavne til at indsende bidrag.

»Jeg kan huske, at vi vandt over Thomas Blachman,« fortæller Jascha Richter med et grin.

Michael Learns to Rock i 1996. Foto: BENT MIDSTRUP Vis mere Michael Learns to Rock i 1996. Foto: BENT MIDSTRUP

'Kun med dig' var en dansk oversættelse af et nummer, Jascha Richter havde i overskud fra Michael Learns to Rocks seneste album. Keld Heick hjalp med den danske tekst, og de to sangere, der skulle synge sangen, fandt de i musikmiljøet i Aarhus, fortæller Jascha Richter videre.

Jørgen de Mylius udtalte for nylig i et nyt interview med B.T., at Jascha Richter dengang blev så sur over, at hans vindersang ikke måtte deltage i Eurovision-showet, at han sørgede for, at den aldrig blev udgivet.

Sådan husker Jascha Richter det ikke.

»På det tidspunkt var jeg i Italien med bandet for at promovere Michael Learns to Rock, da jeg fik et opkald fra min kone, der sagde, at der stod på forsiden af B.T., at 'Mylle var i chok' over, at den ikke var kommet videre. Det syntes jeg var sjovt. Men nej, jeg blev ikke ked af det. Som sangskriver kan man ikke altid vurdere sit eget materiale, og dengang troede jeg nok bare, at så kunne den ikke bruges mere.«

Men det kunne den.

For da Michael Learns to Rock senere samme år udgav et opsamlingsalbum i Asien, manglede de nemlig en ny sang, de kunne tage rundt med, og her hev de 'Kun med mig' op af skuffen, der i sin originale engelske version hed 'Paint My Love'.

Hævnen var sød. Nummeret, der ikke var god nok til Eurovision, endte med at blive et af Michael Learns to Rocks allerstørste hit. Alene på Spotify er 'Paint My Love' i nyere tid blevet afspillet næsten 30 millioner gange. Til sammenligning er irske Eimaer Quinns sang 'The Voice', der vandt Eurovision i 1996, kun blevet afspillet 150.000 gange.

Jascha Richter har ikke længere den store interesse i Melodi Grand Prix. Han er ikke afvisende over for at stille op igen i fremtiden, men det er ikke længere noget, han følger med i, fortæller han.

Michael Learns To Rock, der i år har eksisteret i 33 år, er still going strong, og hvis de får lov af Mette Frederiksen, håber de på at tage på ny danmarksturné fra april.