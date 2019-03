Nyheden om Kim Larsens nye album vækker begejstring hos dj og radiovært Jørgen de Mylius.

»Det er fantastisk. Jeg glæder mig til at høre albummet, og jeg håber bare, at det er gode Kim Larsen sange ligesom alle de andre,« siger Jørgen de Mylius til B.T.

Det var Kim Larsens søn, Hjalmer Larsen, der annoncerede på de sociale medier, at hans afdøde fars sidste album vil blive udgivet midnat natten til fredag.

Et album, der hedder 'Sange fra første sal', og som består af 12 helt nye sange fra den folkekære, afdøde musiker.

Kære far. Et af dine mottoer som du altid selv efterlevede var: "Hold stilen", og samtidig hadede du hysteri, og når noget blev for sentimentalt. Det og alt det andet, du på fornemmeste vis gav mig med videre, vil altid sidde dybt i mit hjerte, så selv om dagen i dag rummer alle tænkelige følelser, ved jeg, du præcis ved, hvad jeg og vi sidder med lige nu uden at uddybe det nærmere. Jeg fortalte dig heldigvis, hvor uendelig stolt jeg er over at være med på den her plade, og at det altid vil stå som det største og smukkeste for mig. Tak fordi du altid satte barren så højt, og tak fordi jeg måtte være en del af det. 'Sange Fra Første Sal' er ude kl. 00:00.

Det overrasker ikke som sådan Jørgen de Mylius, at Kim Larsen havde lidt numre gemt i ærmet:

»Han var en spillemand lige til det sidste. Og han vil gerne have det ud, han lavede, for det ville jo være ærgerligt, hvis det blev liggende og samlede støv på kassettebånd.«

De Mylius har fulgt den markante, afdøde sanger siden slutningen af 1960'erne hvor Larsen startede sin karriere.

Faktisk var Jørgen de Mylius, efter sin egen erindring, den første til at lave et interview med Kim Larsen i 1969, da han var journalist på P3, og Kim Larsen tjente til føden ved siden af musikken som avisbud.

(ARKIV) Kim Larsen optræder sent lørdag aften på Jelling Musikfestival Foto: Fotograf Sonny Munk Carlsen

En historie, de ofte har grint af, efter de har mødtes i musikkens regi.

Han beundrer den folkekære musikers evne til at give den gas på scenen, også selvom han var syg til sidst:

»Jeg ved ikke, om han har anet, det gik mod slutningen, men han har åbenbart også i det sidste halve år givet den gas under sin sygdom, selvom han var tynd som en siv.«

Kim Larsen døde som 72-årig den 30. september 2018. Han sov stille ind efter længere tid sygdom. Men han efterlader sig altså muligvis endnu et stykke dansk musikhistorie.

Sangene er indspillet i Kim Larsens lejlighed - på første sal - over foråret og sommeren 2018.

Kim Larsen fik hjælp til sangene fra sin søn og også Jørn 'Ørn' Pedersen, der var Larsens manager. Det er også de tre, der pryder coveret af det nye album.

Jørgen De Mylius er overbevist om, at albummet kun kan blive godt. For han er sikker på, at familien Larsen ellers ikke ville udgive albummet:

»Han gav jo fantastiske koncerter lige til det sidste, så jeg tror på, sangene lever op til Larsen-standarden. Hans familie og manager har hørt på albummet, og de ved godt, hvis man udsender noget, der slasker og er bagefter, så er det dårligt eftermæle,« siger Jørgen De Mylius, der glæder sig til at spille de nye sange i radioen.