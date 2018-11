DR’s nye talentshow ’Live!’ blev seermæssigt en katastrofe. For 36-årige Joanita var programmet dog en kæmpe succes, og med hjælp fra Sanne Salomonsen står hun nu overfor et internationalt gennembrud.

»Jeg var lidt i chok og fik pludselig travlt. Dagen efter min sejr blev jeg blandt andet kontaktet af BBC World News, der ville lave et interview med mig,« fortæller Joanita Zachariassen med et stort smil, da B.T. møder hende i baren på Hotel Imperial i København en måned efter ’Live!’-finalen.

I mange år havde hun kæmpet for at slå igennem som sangerinde i Danmark. Hun fik nej efter nej, måtte arbejde ved siden af som pædagogmedhjælper, og da hun for nogle år siden forsøgte sig i ’X Factor’, var problemet, at hun var for dygtig.

»Jeg kan huske, at Blachman spurgte mig, hvad jeg lavede her. Jeg var allerede formet som artist, og de havde brug for nogen, der var yngre, som de kunne forme,« husker hun tilbage.

Sangerinden Joanita Zachariassen er vinder af DR1-programmet LIVE. Foto: Nils Meilvang Vis mere Sangerinden Joanita Zachariassen er vinder af DR1-programmet LIVE. Foto: Nils Meilvang

Hun tilmeldte sig DR’s talentkonkurrence ’Karrierekanonen’ med sine egne sange, og det var herigennem, at hun en dag blev kontaktet af folkene bag ’Live!’, der fik hende overtalt til at give musikbranchen en sidste chance.

»Jeg synes, min vej har været udfordrende og barsk, men det har også gjort, at jeg ved præcis, hvad jeg vil og ikke vil,« fortæller Joanita, der altså gik hen og vandt ’Live!’ og pludselig havde BBC i røret.

»Jeg kommer oprindeligt fra Uganda, og på en eller anden måde havde de fundet ud af at streame programmet. De er helt oppe at køre over, at jeg vandt, og nu er jeg blevet inviteret derned for at modtage en pris for repræsentere landet,« griner Joanita, der har boet i Danmark med sin familie, siden hun var ni år.

»Jeg er vokset op i Danmark, men elsker Uganda og blander de to kulturer i min musik. Den måde at integrere de to ting sker ikke så tit. Jeg føler lidt, at afrikanere ikke tør, når de kommer til Europa, så det er jeg stolt over at være en slags ambassadør for.«

Sangerinden Joanita Zachariassen er vinder af DR1-programmet LIVE. Foto: Nils Meilvang Vis mere Sangerinden Joanita Zachariassen er vinder af DR1-programmet LIVE. Foto: Nils Meilvang

Med sejren i ’Live!’ vandt Joanita 250.000 kroner, som hun vil bruge på at færdiggøre et album, så hun kan få sin musik ud.

Sanne Salomonsen, der var hendes coach i ’Live!’, har hjulpet hende med at få en manager, en vokaltræner og kontakt til en række producere, og så har hun udover turen til Uganda aktuelle koncertplaner i Danmark, England, New York og på Færøerne.

»Jeg er ikke bundet af nogen kontrakt med DR, så jeg har friheden til at gøre, hvad jeg har lyst til,« fortæller Joanita om forskellen på ’Live!’ og DR’s tidligere talentshow ’X Factor’.

Hun oplevede ikke krisen med lave seertal, da produktionsholdet skånede deltagerne for de dårlige nyheder, men hun kan godt se en fordel i at vinde et program, hvor hun ikke på samme måde som ’X Factor’ får et stempel på sig.

Sangerinden Joanita Zachariassen er vinder af DR1-programmet LIVE. Foto: Nils Meilvang Vis mere Sangerinden Joanita Zachariassen er vinder af DR1-programmet LIVE. Foto: Nils Meilvang

»Jeg kan som sagt gøre, hvad jeg vil, uden at blive forbundet med programmet. Men det var også vildt, at det lå samtidig med ’Vild med dans’. Jeg synes, det er et superfedt program og håber de laver flere sæsoner, de skal bare lægge det på et andet tidspunkt.«

Da B.T. dagen efter interviewet med Joanita har Sanne Salomonsen i telefonen, fortæller hun, hvilke kvaliteter hun ser i sin ’Live!’-vinder.

»Jeg ser et meget originalt talent. Hun lever som afrikansk kvinde i den vestlige verden. Den kombination er musikalsk enormt spændende, og det er lykkedes os at få den vestlige verden til at forstå hendes afrikanske rødder musikalsk,« lyder det fra Sanne Salomonsen der tilføjer:

»Så er hun jo også bare en vidunderlig, skøn og begavet kvinde, der er utrolig produktiv. Jeg glæder mig til at se hendes karriere folde sig ud.«

Sanne Salomonsen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Sanne Salomonsen. Foto: Mads Claus Rasmussen

Sanne Salomonsen selv har valgt at tage en pause fra tv efter et år med ’X Factor’ og ’Live!’ for i stedet at koncentrere sig om sin egen musik.

»Jeg har lavet musik i 50 år. Nu har jeg været ude og hente fed inspiration og elsket at kunne give min erfaring videre, men lige nu trænger jeg til at komme ud og spille med mit band,« fortæller Sanne Salomonsen.

»Jeg har utrolig mange tv-tilbud liggende og vil gerne lave mere, for jeg synes, der mangler musik-tv i Danmark. Måske kunne jeg få mit eget musikalske underholdnings-talkshow,« griner Sanne Salomonsen, der i 2019 både tager på turné solo og med Anne Linnet og Lis Sørensen.