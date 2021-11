Det kører for Jesper Groth både privat og professionelt.

Den 32-årige skuespiller og sanger i duoen Fyr og Flamme har det sidste års tid blandt andet vundet Dansk Melodi Grand Prix, medvirket i nye film og tv-serier, og for nylig var han på ferie sydpå med sin kæreste, Sara Kusic.

»Det går godt,« lød det fra Jesper Groth, da han på den røde løber før årets Danish Music Awards blev spurgt, hvordan det går med kærligheden.

»Jeg har lige været med min kæreste i Napoli i Italien, som var et helt vildt fantastisk sted. Jeg har spist det bedste pasta og det bedste pizza. Og det går meget stille og roligt.«

Jesper Groth til Danish Music Awards 2021. Foto: Jens Nørgaard / Byrd Vis mere Jesper Groth til Danish Music Awards 2021. Foto: Jens Nørgaard / Byrd

Jesper Groth ankom til Danish Music Awards uden sin 'Fyr og Flamme'-makker Laurits Emanuel, som måtte blive hjemme for at passe børn.

»Hans kone er læge, og der var et kursus, hun skulle på. De har to børn som Laurits skal passe, og de ville ikke passe her,« forklarede Jesper Groth og blev samtidig spurgt, om han ikke selv snart skal være familiefar.

»Nej. Nu har jeg set på min makker, hvor hårdt det er. Jeg er blevet kraftigt inspireret til at vente lidt endnu,« lød det med et smil fra Jesper Groth.

Fyr og Flamme var til årets Danish Music Awards nomineret i kategorien 'Bedste gruppe', men måtte se prisen gå til raptrioen Benny Jamz, Gilli og Kesi.

Fyr og Flamme: Jesper Groth og Laurits Emanuel – til Eurovision i Rotterdam tidligere på året. Foto: Emil Helms Vis mere Fyr og Flamme: Jesper Groth og Laurits Emanuel – til Eurovision i Rotterdam tidligere på året. Foto: Emil Helms

Jesper Groth, der ikke havde været til Danish Music Awards før, tog inden afsløringen sin nominering med ro.

»Det er jo fantastisk, at vi er nomineret, men uden at lyde forkælet, så er det noget vi tager afslappet. Vi er oppe mod nogen tunge navne,« lød det blandt andet fra Jesper Groth.

Han blev spurgt ind til, hvad han ser som sit eget højdepunkt fra det sidste års tid. Her svarede han:

»Det, at vi lavede en musikvideo til noget musik, som vi havde liggende – altså 'Menneskeforbruger' – den snebold, der begyndt at rulle. At det hele lykkedes på gammeldags manér. Det vil jeg aldrig glemme. Og det var også sidste gang, at der var få kokke om gryden. Nu er der jo blandt andet kommet pladeselskab og alt muligt indover.«

Fyr og Flamme tager til foråret på en større danmarksturné, og derudover kan fans glæde sig til ny musik.

»Vi har seks et halvt nummer og god tid til at lave mere. Vi prøver at holde fast i at gøre, hvad vi har lyst til. Vi har mange helte, om det så er Abba eller Chicago. Det er ikke noget med, at det kun er 80er-musik, det spænder vidt,« lød det fra Jesper Groth, inden han gik ind for at se aftenens show.