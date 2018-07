DJ og rapper Jeppe Bisgaard blev fredag bisat i Frederiksbergs Kirke. Den 47-årige søn af journalist Hans Otto Bisgaard mistede livet efter flere års kamp mod cancer i hjernen.

Jeppe Bisgaards liv har været fyldt med musik, og han har i starten af 00’erne produceret musik til det danske band Outlandish. Netop dette band spillede under bisættelsen i kirken. Det skriver Ekstra Bladet.

Jeppe Bisgaard havde ifølge Hans Otto Bisgaard, som Ekstra Bladet har talt med, ikke selv ønsket at være direkte involveret i at planlægge sin egen bisættelse, men han havde dog ét stort ønske:

»Når vi talte om det, sagde han, at der skulle være musik,« siger Hans Otto Bisgaard til Ekstra Bladet.

Derfor spillede Outlandish i kirken, og der var også musikalske indslag under gravøllet, som blev indtaget på spillestedet Vega på Vesterbro i København.

Mange fra dj-miljøet var desuden mødt op til bisættelsen, skriver Se & Hør.

Skuespilleren Roland Møller, DJ'en Master Fatman og sangeren Rasmus Seebach tog plads i den tætpakkede kirke sammen med produceren Cutfather, sangeren Burhan G og msuikeren Tue Track. Sidstnævnte havde fået til opgave at bære kisten ud af kirken, skriver ugebladet.

(ARKIV) Hans Otto Bisgaard med sin søn Jeppe Bisgaard. Fotograferet på West Hams stadion, Boleyn Ground eller Upton Park den 11. september 2010. Foto: Christian Lindgren Vis mere (ARKIV) Hans Otto Bisgaard med sin søn Jeppe Bisgaard. Fotograferet på West Hams stadion, Boleyn Ground eller Upton Park den 11. september 2010. Foto: Christian Lindgren

Jeppe Bisgaard var blandt andet med til at starte pladeselskabet Soulpower Productions sammen med de kendte danske producere Cutfather og Soulshock i 1990.

Jeppe Bisgaard satte markante spor i hiphoppens univers, som syntes at være hans kald i livet, og var – som flere beskriver det – Danmarks uofficielle førende ekspert inden for området. Ligesom sin far har han også været radiovært igennem flere år.

Jeppe Bisgaard har kæmpet mod canceren i tre år, inden han den 13. juli tabte kampen.