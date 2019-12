Typisk bliver musikere kendt og omtalt for deres musik.

Men i disse dage er sagen noget anderledes for den amerikanske sanger Jason Derulo.

Den 30-årige sanger, der er kendt for sit gennembrudshit 'Whatcha Say', lagde for et par uger siden et billede på det sociale medie Instagram, hvor han stod kun iført mørke boxershorts og guldhalskæder.

Billedet gik viralt, da Jason Derolus følgere bemærkede størrelsen på sangerens kønsorgan, inden Instagram valgte at fjerne billedet igen, da det overtrådte mediets regler om 'nøgenhed og seksuel aktivitet'.

Efter at sangerens oprindelige billede blev fjernet fra Instagram på grund af nøgenhed, så valgte Jason Derulo senere at lægge et nyt billede op.

Denne gang med en lang sandwich der dækker for kønsorganet. Billedet blev ledsaget af teksten 'er det her bedre?' og en grinende smiley.

Nu er der dog kommet et tilbud til den 30-årige sanger, hvor nøgenhed og seksuel aktivitet ikke bliver et problem.

Jason Derulo har nemlig fået tilbudt 500.000 dollars, svarende til knap 3.400.000 danske kroner, fra pornosiden CamSoda, skriver det amerikanske medie TMZ.

Vis dette opslag på Instagram Is this better? Et opslag delt af Jason Derulo (@jasonderulo) den 6. Dec, 2019 kl. 8.15 PST

Tilbuddet gælder for en aftale på seks måneder, hvor Jason Derulo dog ikke behøver at smide alt tøjet. I stedet vil CamSoda oprette en specifik side til sangeren, hvor han kan dele billeder, videoer og livestreams af sig selv iført undertøj.

Umiddelbart tyder det dog ikke på, at sangeren har tænkt sig at takke ja til tilbuddet. I hvert fald ikke for det omtalte pengebeløb.

I et opslag på Instagram har Jason Derulo delt billedet af en artikel fra det britiske medie The Sun, der også omtaler CamSodas tilbud. Billedet er ledsaget af teksten 'Jeg skal have en meget større pose end det', efterfulgt af en smiley med dollartegn i øjnene.

Hvorvidt den 30-årige sanger rent faktisk vil være interesseret i at genoverveje sit svar, hvis ComSoda hæver sit tilbudte honorar, må tiden dog vise.