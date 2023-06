Sangerinden Jada kommer slet ikke til at spille shows i festivalsæsonen.

I starten var det kun juni måneds koncerter, der var aflyst, men nu ryger hele sæsonen.

Den populære musiker annoncerede for nylig, at hun venter sit første barn og grundet komplikationer har lægerne nu valgt, at hun skal være sengeliggende, og derfor ikke kan optræde.

Det deler hun på Instagram.

'Jeg har det godt, og barnet i min mave har det godt, og tingene er stabile, hvilket er det bedste. For at det skal blive ved med at være stabilt, har lægen sagt, at jeg skal blive liggende hele festivalsommeren, og det lytter jeg selvfølgelig til. Så derfor er alle festivalshows denne sommer aflyst,' lyder det i opslaget. Sangeren afslutter opslaget med at skrive, at hun ellers havde glædet sig meget til at optræde henover sommeren.

'Men nu ligger jeg mig her og passer på mig selv og glæder mig sådan til vi ses igen,' skriver hun.

De berørte festivaler har ikke meldt noget ud endnu, men henover sommeren var Jada sat til at spille på både Ringsted festival 4. august, O days festival 5. august og Fyrværkeri festival Viborg 26 august.

Sangeren skulle også have opvarmet for engelske band Coldplay 5. og 6. juli i Parken.