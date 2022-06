Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Årets Roskilde Festival bliver uden rapperen Jack Harlow.

Det har Roskilde Festival meldt ud i en pressmeddelelse, hvor de citerer Jack Harlow.

»Grundet uforudsete omstændigheder angående optagelserne og produktionen af ‘White Men Can’t Jump’ må jeg desværre annoncere, at jeg ikke længere optræder på Roskilde i år,« lyder det.

Rapperen skal nemlig være med i en genindspilning af filmen 'White Men Can't Jump', der første gang blev lavet i 1992.

Afløseren for Jack Harlow bliver Rina Sawayama.

»Vi er naturligvis kede af, at Jack Harlow har aflyst alle sine koncerter i juni og dermed også hos os. Omvendt glæder vi os over, at vi så får mulighed for at præsentere japansk-britiske Rina Sawayama, en kunstner som vi har fulgt et stykke tid og har meget store forventninger til. Jeg har selv lige oplevet hende på Coachella i Californien, hvor hun overstrålede flere af hovednavnene«, udtaler Roskilde Festivals chefbooker, Anders Wahrén.

Dermed bliver det Sawayama, der spiller torsdag 30. juni klokken 21.30 på Arena.