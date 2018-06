Blot to dage inden musikfestivalen Rock i Holstebro går i gang, har et af hovednavnene aflyst.

Den danske gruppe Saveus - med sangeren Martin Hedegaard, der blandt andet er kendt som den første vinder af det danske 'X Factor', i spidsen - har været nødt til at melde afbud på grund af sygdom.

Det fortæller bestyrelsesmedlem i Rock i Holstebro, Jørn Bruun, til Dagbladet Holstebro-Struer.

Han fik en opringning fra Saveus' bookingselskab, som fortalte, at Martin Hedegaards læge havde rådet ham til ikke at spille koncerter i to uger. Derfor måtte Jørn Bruun til at arbejde hurtigt for at finde en erstatning til festivalen.

Saveus skal åbne Orange Scene senere på sommeren, når Roskilde Festival skydes i gang. Foto: Torben Christensen Vis mere Saveus skal åbne Orange Scene senere på sommeren, når Roskilde Festival skydes i gang. Foto: Torben Christensen

Efter at have ringet rundt til en del andre bookingselskaber, lykkedes det at finde den helt rette - nemlig tyske ItaloBrothers, som især kendes for hittet 'Stamp on the Ground'.

»ItaloBrothers skaber en kanongod fest, og det er absolut en god erstatning på lige fod med Saveus. Men det er naturligvis ikke det samme, hvis man havde set frem til Saveus,« fortæller Jørn Bruun til lokalmediet.

Rock i Holstebro løber af stablen lørdag den 16. juni.