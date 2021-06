»Vi var så glade for vores sejr, så vi ville gerne holde fokus på os og ikke på det her latterlige lort.«

De italienske Eurovision-vindere Måneskin er lykkelige for deres sejr i den europæiske sangkonkurrence lørdag aften.

Men de er trætte af, at den såkaldte kokainskandale kom til at tage brodden af euforien.

Med 524 tildelte point for sangen ‘Zitti E Buoni’ var der ingen tvivl om, at europæerne elskede den italienske rockkvartet, men allerede få minutter efter sejren blev kærligheden vendt til skepsis.

Italienske Måneskin poserer i lufthavnen dagen efter deres sejr i Holland. Foto: REMO CASILLI

I løbet af den tv-transmitterede Eurovision-finale havde vakse tv-seere opdaget, at forsanger Damiano David på et tidspunkt lænede sig ind over bordet i green room og med både ansigt og hænder helt tæt på overfladen så ud til at tage kokain.

Det var i hvert fald den fortælling, som kom til at fylde på de sociale medier både under og efter showet.

Konfettien var knap faldet til jorden på sejrsaftenen, før Måneskin blev konfronteret med tv-billederne på et efterfølgende pressemøde.

»Jeg tager ikke stoffer. Vær sød at lade være med at sige det. Helt seriøst, igen kokain. Vær sød ikke at sige det,« gentog forsangeren igen og igen, inden en pressemedarbejder bad de fremmødte journalister holde sig til emnet og kun stille spørgsmål til sejren og musikken.

WINNERS DO COKE #Italy #Eurovision pic.twitter.com/HPvpln8wAY — Agron (@Agronveliu97) May 22, 2021

Siden blev Damiano David testet for at se, om han havde kokain i blodet. Testen viste sig at være negativ.

Men bandet havde aldrig været nervøse for resultatet. De er bare trætte af, at det stjal fokus, fortæller bassist Victoria De Angelis, der desuden er halvt dansk og årsag til bandets danskklingende navn.

»Vi vidste, det var bullshit. Vi har aldrig gjort og ville aldrig gøre sådan noget på live-tv, mens 180 millioner mennesker så på. Vi har aldrig taget kokain eller andre stoffer, så vi var hurtige til at sige: 'Bare lad os tage en test, for vi har intet at skjule, og vi vil ikke have, at folk taler om latterlige ting som det her og ikke vores musik',« siger hun til NME.

Med den negative test slipper European Broadcast Union nu for at tage stilling til, hvorvidt man kan få lov at beholde trofæet, hvis man har taget kokain på live-tv.

Måneskin på scenen i Rotterdam. Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW

Dermed er Italien værtland for næste års grandprixbrag.

Italien var senest vært for Eurovision i 1991. Dengang blev Rom udpeget som værtsby. Hvor showet skal holdes i 2022, er endnu ikke meldt ud.

Flere gange de senere år har Italien været udråbt til forhåndsfavoritter.

Men hvorfor det netop er Måneskin, der kunne tage trofæet med hjem til Italien efter 30 års nederlag, tør bandet ikke selv spå om.

»Jeg tror, folk hungrede efter lidt rocn'n'roll! Ej, jeg laver sjov, vi aner det faktisk ikke, men vi er bare glade for, at folk forstod us, vores identitet og intensitet,« siger forsanger Damiano David til NME.