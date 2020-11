Nu får sangeren Isam B sit navn i Højskolesangbogen.

Når bogen, der samler den danske sangskat, udkommer i en ny udgave, er det blandt andet med sangen 'Ramadan i København'. Det er Isam B mere end stolt af.

»Det betyder alverden. Som sangskriver er det en fjer i hatten. Det er en kæmpe ære at komme med i Højskolesangbogen og at være en del af holdet dér.«

Men det er ikke sket uden sværdslag. Sidste sommer var der stor debat om, hvorvidt sangen hørte hjemme i sangbogen. En debat, som sangskriveren Anders Greis har mærket på egen krop. Han er blandt andet blevet kaldt landsforrædder på grund af sangen.

Isam B og Anders Greis har skrevet sangen ´Ramadan i København' sammen med to andre sangskrivere. Foto: Lars Bech, sonoflone.com Vis mere Isam B og Anders Greis har skrevet sangen ´Ramadan i København' sammen med to andre sangskrivere. Foto: Lars Bech, sonoflone.com

Den tidligere Outlandish-forsanger er nemlig ikke alene om at lægge navn til den nye højskolesang. Den er derimod skrevet af Anders Greis, Nana Jacobi, Özcan Ajrulovski og Isam B i fællesskab.

»Sangen skal sprede kærlighed og glæde. Den handler om en måned – ramadanen – der gør mig glad, ligesom julen gør andre glade,« siger Isam B.

Men da Anders Greis for nylig googlede et billede af højskolesangbogen, stødte han på et foto af Isam B og højskolesangbogen og et rødt stopskilt.

Anders Greis trykkede på linket og endte på en hjemmeside, hvor hans egen adresse blev afsløret sammen med følgende opfordring:

»Se ham landsforræderen – han har børn, skal vi ikke tage op og besøge ham?«

»Det var ekstremt ubehageligt. Det er jo bare en sang,« siger han i dag.

Højskolesangbogen Sidst højskolesangbogen blev revideret var i 2006.

I forbindelse med den nye version har alle danskere kunnet foreslå nye sange, ligesom flere sangskrivere, blandet andet Isam B, har været inviteret til at skrive nye sange.

Hele 2.500 forslag har udvalget skulle vælge imellem.

Den nye Højskolesangbog, der udkommer den 12. november, indeholder 600 sange.

Oplevelsen beviser for ham, »hvor hårdt linjerne er trukket op i den offentlige debat«.

»Det er fint at være uenig, og man må gerne synes, at det er en dårlig sang, vi har lavet. Men hvis vi ikke kan finde ud af at være uenige sammen, så ender vi som i USA,« siger Anders Greis med henvisning til den store splittelse, der foregår mellem venstre- og højrefløjen i USA.

To, der i den offentlige debat har modsat sig, at sangen om ramadanen endte i Højskolesangbogen, er Henrik Dahl fra Liberal Alliance og Dansk Folkepartis Alex Ahrendtsen.

»Jeg mindes ikke andre højskolesange, der kun handler om fasten, heller ikke nogen, der handler om eksempelvis jødiske eller hinduistiske højtider,« sagde Alex Ahrendtsen sidste sommer til Berlingske.

Isam B har tidligere optrådt med sangen 'I Danmark er jeg født'. Foto: Lars Bech, sonoflone.com Vis mere Isam B har tidligere optrådt med sangen 'I Danmark er jeg født'. Foto: Lars Bech, sonoflone.com

Henrik Dahl supplerede og mente, at udvalget ville gøre sig »totalt til grin« ved at tage ramadansangen med i sangbogen.

»En typisk dansk højskole er kristen og national og i total modstrid med ortodoks islam. Grundtvigianismen som ideologi handler jo om inklusion, ligestilling og ligeværd – ortodoks islam handler om dem og os, om hierarki og herrefolk over vantro. Derfor giver en ramadansang i Højskolesangbogen absolut ingen mening,« sagde han dengang til Berlingske.

Fra Isam B lyder det i dag:

»Der er mange holdninger derude. Jeg skriver sange om mit liv. Der er mennesker, der ikke synes, jeg hører til i Danmark. Det kan jeg ikke gå op i, det er livet for kort til.«

Ramadan i København Nymånens skæve smil

Lyset på fjerde sal

tegner liv på gardin

Vækket af nattergal

Lys på lys

Brænder mildt i mørkets favn

Hånd ved hånd

Ramadan i København Solen den når sin top

Cyklerne i en strøm

Varmen i byens krop

Blikket er fyldt af drøm

Lys på lys

Kæmper for at finde vej

Hånd ved hånd

Ramadan i København Når skyggerne er længst

samler vi os igen

Skumringstid - så i seng

Stemmerne er et hjem

Lys på lys

Øjeblikket strækker sig

Hånd ved hånd

Ramadan i København Himlen er aftenrød

Glasset der fyldes op

Dadler og mælk og brød

Glæden der følger trop

Lys på lys

tændes i en fødeby

Hånd ved hånd

Ramadan i København Stjernerne kigger med

Kroppen vender sydøst

Panden mod tæppet ned

Ordene søger trøst

Lys på lys

Taknemligheden i Hans navn

Hånd ved hånd

Nu rammer dagen København

Ramadan i København

Ramadan i København

Nu har udvalget bag Højskolesangbogen besluttet, at 'Ramadan i København' hører til som en af 151 nye sange i Højskolesangbogen.

Jørgen Carlsen, der er tidligere forstander for Testrup Højskole og formand for udvalget, siger om beslutningen:

»Isam B's sang kommer med, fordi vi (udvalget, red.) synes, det er en god sang.«

»Den giver en udvidelse af billedet af København, for det er på den ene side en københavnersang og på den anden side også en sang om en muslimsk skik, som vi danskere synes er meget mærkelig og eksotisk.«