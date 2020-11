Rapperen Tekashi 6ix9ine er en kontroversiel skikkelse, der på trods af sine blot 24 år allerede er blevet dømt for våbenhandel, narkotikabesiddelse og mordforsøg.

Hans rejse mod berømmelse har ikke været uden bump på vejen. Faktisk har vejen dertil gjort ham til et monster, hvis man spørger instruktøren af den nye dokumentar, '69: The Sage of Danny Hernandez', om netop Tekashi 6ix9ine. En dokumentar, der havde premiere på streamingtjenesten Hulu i sidste uge:

»Jeg ser en ung mand, der var intelligent og havde en stor indsigt i, hvordan man bliver berømt. Han blev fanget i det monster, som han selv skabte,« siger Vikram Gandhi til Page Six.

Dokumentaren følger rapperen, der går under det borgerlige navn Danny Hernandez, fra da han som barn arbejdede på en bodega i Bushwick til i dag, hvor han er en verdensberømt rapper med regnbuefarvet hår.

Ved siden af sin gloriøse rejse mod verdenstoppen har han levet en kriminel tilværelse. Tilbage i 2015 tog han video og billeder af seksuel karakter af en 13-årige pige. Efter han tilstod og fik en dom er han nu også blevet sagsøgt af selvsamme person for et decideret overgreb mod hende.

Rapperen har også en fortid i bandemiljøet. Sammen med andre medlemmer af banden Nine Trey Gangsters blev han tiltalt for en række forbrydelser, herunder våbenhandel, besiddelse af narkotika og mordforsøg.

Danny Hernandez blev dømt skyldig i ni af forholdene og stod til mindst 47 år bag tremmer, men da han valgte at samarbejde med FBI ved at udlevere oplysninger om sine medtiltalte fra banden, fik han en strafnedsættelse.

Og mens coronapandemien har været en tung byrde for mange, så kom den nærmest som en velsignelse for Danny Hernandez. Han blev nemlig løsladt i april, da han har astma og tidligere er blevet behandlet for bronkitis. Der er dog kun tale om en prøveløsladelse.

»Danny opfandt karakteren Tekashi 6ix9ine med et kriminelt sind, chokerende værdier og en nihilistisk måde at se verden på. Han skabte den ultimative troll, der havde adgang til et ungt publikum og som kunne ramme alle på følelserne,« siger Vikram Gandhi.

Danny Hernandez var i oktober indlagt på et hospital i Florida efter en overdosis af slankepiller og koffein. Her skyndte han sig at forsikre om, at der ikke var tale om indtagelse af stoffer. Han ville nødigt risikere at ryge i spjældet igen.