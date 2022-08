Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Smukfest er i fuld gang i Bøgeskoven i Skanderborg.

Politiet er som altid til stede på festivalen, både inde og uden for festivalpladsen, men heldigvis har festlighederne forløbet ganske fredeligt indtil nu.

»Helt overordnet har det været nogle gode dage, der har været god stemning,« lyder det fra Stig Simonsen, der er viceinspektør hos Sydøstjyllands Politi, til B.T.

I modsætning til eksempelvis Roskilde Festival for et par uger siden, så har der endnu ikke været anmeldt nogen voldtægter eller andre sædelighedsforbrydelser i forbindelse med Smukfest.

»Vi har haft en enkelt anmeldelse søndag, men det viste sig, at der ikke var noget i den,« uddyber viceinspektør Stig Simonsen.

Også tyverier har det været minimalt med.

Eksempelvis natten til torsdag var det eneste, der kom ind, at en person havde fået stjålet sin iPhone 13 – fra en pose, som anmelderen havde stillet fra sig.

Den endelige opgørelse over tyverisager kommer dog først efter festivalens afslutning.

ARKIV. Politi på Skanderborg Festival, torsdag den 10. august 2017. Foto: Sarah Christine Nørgaard Vis mere ARKIV. Politi på Skanderborg Festival, torsdag den 10. august 2017. Foto: Sarah Christine Nørgaard

Men til gengæld er der blevet fundet en del euforiserende stoffer på festivalen, både inde på pladsen og på campingområderne.

»Vi har vores narkohunde i gang, og de laver sager hver dag. Der bliver typisk fundet mindre mængder af hash og joints. Der er blevet sigtet en del personer,« fortæller viceinspektøren.

Onsdagens fangst bød eksempelvis på 16,3 gram hash.

Derudover blev der også konfiskeret mindre mængder amfetamin, kokain og MDMA.

Efter Justin Biebers koncert onsdag opstod Smukfests hidtil største kaos dog.

Men selv her var politiets eneste indgriben en enkelt episode, hvor tre personer endte med at blive anholdt efter at have været voldelige mod nogle af festivalens frivillige.

På grund af de massive menneskemængder, opstod der nemlig trængsel for at komme væk fra festivalpladsen.

Flere begyndte at gå på vejene, hvilket nødsagede Smukfest til at lukke for buskørslen, hvilket så igen forværrede trængslen.