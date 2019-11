Det verdenskendte band Coldplay er aktuelle med albummet 'Everyday Life', der kommer på gaden fredag.

I 2015 udgav bandet albummet 'A Head Full of Dreams', som blev efterfulgt af en verdensturné i 2016 og 2017, men sådan bliver det ikke denne gang.

Forsangeren, Chris Martin, fortæller til BBC, at Coldplay vil vente med at turnere af miljømæssige årsager:

»Vi tager vores tid over det næste år eller to til at finde ud af, hvordan vores turné ikke kun kan være bæredygtig, men også være til aktiv gavn.«

Chris Martin og resten af Coldplay vil ikke turnere deres nyeste album af miljømæssige årsager. Foto: TOBY MELVILLE Vis mere Chris Martin og resten af Coldplay vil ikke turnere deres nyeste album af miljømæssige årsager. Foto: TOBY MELVILLE

42-årige Chris Martin forsikrer dog alle fansene om, at der kommer en turné mere fra Coldplay:

»Vores næste turné bliver den bedst mulige version rent miljømæssig. Vi bliver skuffet, hvis den ikke bliver kulstofneutral,« udtaler verdensstjernen.

Forsangeren erkender dog overfor BBC, at der er nogle ting ved en turné, der bliver svære at gøre miljøvenlige:

»Den sværeste ting at gøre miljøvenlig er helt klart flyvedelen. Men for eksempel er vores drøm at lave et show uden plastikkrus til engangsbrug. Det skal stort set være solcelledrevet.«

Miljøorganisationen 'World Wide Fund for Nature' (WWF) hylder initiativet fra Coldplay:

»Det er fantastisk at se verdenskendte artister tage ansvar for at beskytte planeten,« lyder det fra organisationen.

Selvom Coldplay ikke vil turnere i denne omgang, så spiller de alligevel to koncerter i forbindelse med deres nye album. Det sker i Jordan, og begge koncerter kan streames gratis og direkte på Youtube.

Det engelske band spillede 122 koncerter fordelt på fem kontinenter sidste gang, de var på turné.