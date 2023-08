Det må løbe koldt ned ad ryggen på de fleste musikere ved tanken om at gå på til en koncert, hvor salen er helt tom. Ingen er mødt op.

Det skete for det danske band Farveblind på Smukfest fredag. B.T. har interviewet gruppen om enhver musikers mareridt.

Deres odds var ikke gode på forhånd. Det vidste de godt.

Den fremadstormende danske gruppe Farveblind var blevet sat til at spille klokken 21.30 på den mindre scene The Hood på Smukfest.

Få hundrede meter derfra gik de danske giganter Nik & Jay på præcis samtidig.

Ikke længe efter udstedte Smukfest en advarsel om, at der var ved at være helt fyldt flere steder i bøgeskoven.

Det var bare ikke til Farveblinds koncert på The Hood.

»Der starter måske med at være seks personer, da vi går på,« husker Anders og Jens fra bandet dagen efter til B.T.

»Man tænker bare ‘fuck’. Men så får man også bare lyst til at nikke den en skalle. Det handler ikke om dem, som ikke er der. Og selvom der kun er fire, så skal de have en god koncert,« forklarer de videre.

På forhånd vidste de tre mænd i gruppen godt, at de var oppe mod overmagten.

De havde nemlig på forhånd tjekket spilleplanen. Og de havde lagt mærke til, hvem der skulle spille samtidig.

»Vi var meget bevidste om det, men det er jo bare loddet på en festival. Men vi var skide nervøse,« fortæller Anders og Jens.

Der var helt tomt til Farveblinds koncert fredag aften på The Hood-scenen på Smukfest. Foto: Henrik Aariis Nielsen Vis mere Der var helt tomt til Farveblinds koncert fredag aften på The Hood-scenen på Smukfest. Foto: Henrik Aariis Nielsen

»Og vi ville jo også gerne have set Nik & Jay,« uddyber de.

Det hele endte dog meget bedre, end det begyndte.

Farveblind fik stille og roligt lokket flere og flere til. 200-300 anslår de selv.

Og til sidste fik de skabt en regulær fest.

»Vi gik ud med hænderne over hovedet. Publikum var fede, vi var fede og vi spillede fedt,« fortæller de to musikere, der efterfølgende festede igennem i bøgeskoven.

Her fik de vendt det, der kunne have været en katastrofe, til en fest, der for deres vedkommende først endte klokken 06.00 lørdag morgen.