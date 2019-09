Lukas Graham, Rasmus Seebach og Medina.

Det er ikke små navne, der til næste sommer tager turen til Midtjylland for at spille på den hastigt voksende Fyrværkeri festival i Viborg.

Festivalen begyndte i 2011 på Bamsebo Camping (Blandt andet kendt fra ’Klovn’-filmen) ved den lille nærliggende stationsby Ulstrup, hvor et par tusind deltog, i det der startede som et reklame-fremstød for fyrværkeri.

Men siden har musikprogrammet overtaget hovedrollen, og festivalen, der først flyttede til Bjerringbro og senere i 2018 til Viborg, er nu oppe på 17.000 gæster, hvilket cirka er omkring samme niveau, som den mere hypede, landskendte, fynske festival Heartland.

Aqua var en del af programmet i 2019. Her er Rene Dif en tur ude ved publikum. Foto: Pressefoto Vis mere Aqua var en del af programmet i 2019. Her er Rene Dif en tur ude ved publikum. Foto: Pressefoto

Den 6. september satte man billetterne i salg til næste års festival. I dag kan de melde udsolgt.

»Det er vanvittigt. Sidste år fik vi først udsolgt på selve dagen, men i år gik det fuldstændig amok og tog kun 20 dage, så havde vi solgt 17.000 billetter,« lyder det fra festivalchef Mikael Andersen, der har stået for endagsfestivalen siden begyndelsen.

»Vi er to fuldtidsansatte om at lave det, og så har vi 600 frivillige på selve dagen. Det er et stort stykke arbejde.«

Mikael Andersen fortæller, at de bruger cirka fem en halv million kroner på musiknavne (Til sammenligning bruger Roskilde festivalen 65 millioner), og det har været vigtigt for dem at tiltrække et stort navn som Lukas Graham.

»Jeg har virkelig kæmpet for at få dem. Vi skrev kontrakt for cirka et halvt år siden for at få festivalen på alles læber. Nu er vi kommet op i en størrelse, hvor vi kan tiltrække den størrelse navne,« fortæller Mikael Andersen.

Ambitionerne er på sigt at blive større, men i første omgang håber de først og fremmest at melde endnu hurtigere udsolgt næste år. Så vil de kigge på, om de måske skal udvide festivalen med flere dage i fremtiden.

»Jeg synes, vi har fundet et godt leje, og udover musikken gør vi også rigtig meget ud af at skabe en fest ude på pladsen. Vi har stille og roligt bevist, at vi kan noget.«

Fyrværkeri festival i 2020 afholdes den 29. august i Viborg.