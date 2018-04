Flere tusinde festivalgæster i 2004 havde set frem til at opleve kunstnere som Alicia Keys, Cardigans, Deep Purple, Carpark North, Kashmir og Kim Larsen og Kjukken.

Desværre blev de håbefulde festivalgæster i den grad skuffet, da man grundet et dårligt billetsalg drejede nøglen om for Midtfyns Festival.

Men nu har en ny lokal styregruppe valgt at puste liv i festivalen, der første gang blev afholdt i 1976. Et af medlemmerne i styregruppen er Sune Vesterlund Larsen, som fortæller, at der har været stor interesse for Midtfyns Festival, efter nyheden i første omgang blev bragt 3. april.

»Det har været voldsomt (interessen, red.). Telefonen har været rødglødende. Det er rigtigt fedt at mærke, og man bliver jo styrket i, at man har en ide, der holder,« siger 42-årige Sune Vesterlund Larsen, der selv var en meget ung festivaldebutant.

Han gæstede nemlig Midtfyns Festival første gang, da han var fire år gammel i 1979. Men nu skal der altså pustes liv i festivalen.

»Jeg er opvokset i Ryslinge og med festivalen. Jeg oplevede også, at den gik konkurs, og det tomrum der opstod på Midtfyn. Jeg kan mærke, at andre har følt det samme. Der er utrolig stor opbakning.«

Selv om festivalen først er planlagt til at blive afviklet 24. og 25. maj næste år, har der allerede været lokale musikere, som har tilbudt at spille gratis. Andre har tilbudt at stille scener og telte til rådighed. Men hvem kommer så og spiller på festivalen, og hvor meget kommer det til at koste?

Den danske duo Lasse & Mathilde, der består af ægteparret Lasse Helner og Mathilde Bondo, har sagt, at de vil spille på festivalen, og der bliver arbejdet i kulisserne for, at der kommer nogle større navne med.

»Den proces arbejder vi på nu. Der kommer et eller to større hovednavne. Men der kommer forhåbentlig også nogle semikendte artister, og vi har endnu ikke tænkt over prisen. Det kommer også an på, hvilke musikere der kommer,« siger han.

Sune Vesterlund Larsen. Foto: Ryslinge Efterskole Sune Vesterlund Larsen. Foto: Ryslinge Efterskole

Har du nogle konkrete kunstnere, som du drømmer om vil optræde på festivalen?

»Det vil jeg ikke afsløre endnu, fordi vi ligger i forhandlinger,« lyder det korte svar.

Festivalen er afhængig af lokale ildsjæles engagement og arbejdskraft. Selv om Sune Vesterlund Larsen har mange idéer til festivalen, så har styregruppen inviteret til en udviklingsdag lørdag, hvor alle er velkomne.

»Det giver folk muligheden for at være med til at forme festivalen. Det tror jeg, mange synes er spændende. Og så er det jo dem, der skal bruge festivalen, som er med til at forme den.«

Foreløbig har flere Midtfyns Festival-veteraner givet lyd fra sig, men der kommer også festivalentusiaster fra København lørdag. Selve størrelsen på festivalen afhænger også af noget så simpelt som efterspørgslen. Men man skal ikke regne med, at Midtfyns Festival rammer fordums tids størrelse lige til at starte med. Der er heller ikke lagt planer om, at man kan campere på festivalen, som man gør på Roskilde Festival og Smukfest.