Tre sange i top-15 – inklusive førstepladsen.

Den danske Grand Prix-vinder Fyr & Flamme er strøget ind på den officielle danske singlehitliste.

Med plads nummer 12 og 7 samt førstepladsen har danskerne for alvor taget godt imod duoen.

Det er første gang i ni år, at en grandprixvinder formår at gå til tops efter den danske finale.

'Øve os på hinanden' // Fyr & Flamme på scenen ved Dansk Melodi Grand Prix 2021 i DR Byens Studie 5 i København 6. marts 2021. DMGP afholdes for første gang siden 1999 i et DR-studie på grund af corona/covid-19-restriktionerne.

»Vi vidste godt, vi havde en grandprixagtig sang, men det med hitlisterne er kommet lidt som et chok,« siger Jesper Groth – som udgør flammen i gruppen – til DR og fortsætter:

»Vi er glade for, at vi er lykkedes med at ramme ned i noget. Det er fuldstændig out of this world, at vi er på hitlisten side om side med The Weeknd, Branco og Justin Bieber.«

Sidste gang, at en grandprixsang blev nummer et på hitlisten, var Soluna Samays 'Should've Known Better', det skete i 2012.

Fyr & Flamme bliver dog ikke spået de store vinderchancer trods succes på hitlisten.

Bettingfirmaerne mener nemlig, at 'Øve os på hinanden' kommer til at rode nede i bunden af feltet, blandt andet fordi den bliver sunget på dansk.

Vindersangen 'Øve os på hinanden', som nu ligger nummer 1 på hitlisten, har næsten rundet en million streams på Spotify,

Duoens to andre hit har også fået stor succes, hvor 'Kamæleon' har fået 1,7 millioner, og 'Menneskeforbruger' har rundet hele 2,7 millioner streams på Spotify.

Det skal dog lige nævnes, at Emmelie de Forests 'Only Teardrops' også blev nummer 1, men det skete først efter, at sangen vandt Eurovision Song Contest i 2013.