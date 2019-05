54 ton affald er det blevet til efter to dage med gadefesten Distortion i København.

»Red klimaet, men ikke under Distortion,« skriver en bruger på Twitter, som går under navnet Gustav Prip. Han mener, de unge er hykleriske.

På Twitter spreder debatten sig, og brugere påpeger, at de unge, som deltager i festen og som normalt tænker miljøvenligt, svigter, når det kommer til at rydde op efter sig ved gadefesten.

»Jeg bliver (hellere, red.) derhjemme og tænker på vores kære dyrebareste jord end at se unge, som er pissehamrende ligeglade med klimaet og skider på alt og alle,« skriver en anden bruger, der kalder sig DonDon.

Flere påpeger, at det er underligt, at de klimavenlige unge glemmer ansvaret, når de fester.

I år er der indsamlet 54 ton affald, efter de første dage af Distortion er afsluttet. Det er et niveau, der ligner sidste års, skriver Ritzau.

Skal der ske en ændring i mængden af affald, som rammer de københavnske gader, kræver det et stort stykke arbejde, siger lektor og forbrugeradfærdsekspert Ole Storm Jørgensen fra Dania Erhvervsakademi.

Han fortæller, at det især er arrangørerne, som skal på banen.

Det handler om at få 'puffet' de unge i den rette retning.

Han tror godt, det kan lade sig gøre, selvom det sker i en festlig stemning, men det skal være en tilbagevendende indsats.

Han nævner også et lignende eksempel fra de forskellige festivaler, hvor gæster kommer og slår hele teltpladser op og så derefter efterlader det.

»Det handler om at få indlejret det i de unge, at de skal gøre noget ved deres affaldskultur.«

De unge tænker ekstra klimavenligt, men ved større festlige lejligheder flyver det miljømæssige ansvar sig en tur, siger ekspert.

Han siger, det er en ekstremt svær opgave at løfte, men at det er arrangørerne Distortion, som står med noget af ansvaret.

Folkene bag Distortion fortæller, at der er fokus på, at gadefesten skal blive mere bæredygtig, og i lukkede områder har de i år implementeret et returpantsystem med krus, som de samler og vasker.

På Distortion Ø, som er finalefesten, der foregår på et indhegnet festivalsområde over de næste to dage på Refshaleøen, prøver man forsøget af med genbrugskopperne.

Det er også for at teste, om man eventuelt kan udfolde forsøget til gadeplan også. Desuden deler Distortion 200 pantsamlerveste ud til folk, der gerne vil samle almindelige pantflasker og -dåser.

Foto: Foto: Mathias Øgendahl Vis mere Foto: Foto: Mathias Øgendahl

På den måde hjælper man pantsamlerne, som samler, når festen holdes på Vesterbro og Nørrebro, ved at give dem en vest, der skal signalere, at pantsamlerne har en officielt anerkendt rolle.

Direktør for Distortion, Thomas Fleurquin, udtaler:

»Vi fortæller vores publikum, at de skal passe godt på byen og køre god stil, men man kan selvfølgelig altid gøre mere. Og så tror jeg, at det med at opdrage vores publikum til at købe gadearmbånd, så vi kan have bedre produktion og serviceniveau, er mere realistisk end at få folk til ikke at kaste affald på gaden, mens de fester,« svarer han i en mail til B.T. og uddyber:

»Når alt det er sagt, synes jeg også, man skal passe på med at anklage de unge for at have en særlig dobbeltmoral fremfor andre. Alle kan have en tendens til at synde, når det kommer til de gode intentioner.«