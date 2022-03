Hvis det fortsætter, som det gør nu, så risikerer vi 'den ene røvfuld efter den anden'.

I hvert fald når det kommer til den store, internationale sangkonkurrence Eurovision.

Det vurderer DR-radioværten Ole Tøpholm, der tidligere har været kommentator på sangkonkurrencen og gennem mange år har fulgt den tæt.

For ham at se er der en klar tendens i, hvilke sange der er blevet udvalgt til det danske Melodi Grand Prix i år – og de seneste år:

»Det er tydeligt, at man jo ikke har udvalgt sangene efter, hvad der skal klare sig godt i Eurovision. Det er jo helt klart efter, hvad der kan være godt i radioen – især på P4,« forklarer han.

Det er både godt og skidt. Det er godt, at sangene vil blive spillet og hørt herhjemme.

Men set med Eurovision-briller ser billedet noget anderledes ud:

»Det er en risikabel vej at gå i det lange løb. Al ære og respekt for de sange, der er skrevet. Alle musikerne gør, hvad de kan, og de har lavet nogle gode numre hver især, men hvis vi udelukkende satser på det danske marked, så kommer vi til at få den ene røvfuld efter den anden i Eurovision,« forklarer Ole Tøpholm og fortsætter:

»Og så, på et tidspunkt, vil grandprixet blive for uinteressant.«

Han peger på, at man med fordel kunne se mod Sverige og det svenske grandprix:

»Bare det, at vi har debatten om: 'Uha, kan vi gå i finalen eller ej', siger noget om, at vi ikke rigtig selv tror på projektet. Men der er ingen tvivl om, at uanset hvem Sverige vælger, så vil den gå i finalen. Det er der ingen, der sætter spørgsmålstegn ved.«

Ifølge Ole Tøpholm har Sverige knækket koden ved at finde sange, som både klarer sig godt i radioen og til Eurovision, hvor fokus herhjemme de seneste år mere har været på, hvad der kan klare sig godt i radioen.

»Jeg synes, det er synd og uholdbart, hvis det er det, en vinder af dansk Melodi Grand Prix skal stilles i udsigt: En bundplacering i Eurovision. Det tror jeg ikke holder i længden,« forklarer han.

»Man er nødt til at ændre konceptet, når man har prøvet det nogle gange. For når ikke engang Fyr & Flamme (der repræsenterede Danmark sidste år, red.) med al den energi og den catchy sang, de havde, kan synge Danmark i finalen, så kan det godt vise sig, at der er en udfordring,« tilføjer Ole Tøpholm.

En løsning kunne ifølge grandprix-eksperten være, at man giver seerne et større udvalg af sange i stedet for de otte, der er nu. At man lader showet – som i Sverige – strække sig over flere uger med semifinaler, før man kommer til finalen.

Og at man skruer op for selve showdelen og effekterne:

»Altså, hvis det er en stille, flot ballade, så skal der ikke være fyrværkeri og halvnøgne dansere, men der, hvor det giver mening, skal der skrues op for koreografierne,« siger han.

Danmark vandt senest Eurovision i 2013, hvor Emmelie de Forest sejrede med sangen 'Only Teardrops'.

Siden har Danmarks højeste placering været en 9.-plads (i 2014 og 2018), mens vi tre gange har måtte se os slået ud i semifinalen.

Du kan følge det danske Melodi Grand Prix lørdag aften klokken 20 på DR – og følge livedækningen af det her på B.T.