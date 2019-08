Robbie for faen. Hvad havde du lige gang i?

Som årets suverænt største hovednavn på Smukfest, var der som ventet proppet foran Bøgescenerne onsdag aften. Desværre var han i drillehumør.

For var man kommet for alle de gode gamle hits, så var det noget af en skuffelse.

Ligesom den bizarre Tinderbox-koncert i 2015 var den 45-årige britiske gavflab i cover-humør, så i stedet for at vise hvorfor han er et af de sidste tredive års største mandlige popstjerner, trak han i stedet publikum igennem en underlig pærevælling af covernumre.

Robbie Williams. Foto: Helle Arensbak

Der var blandt andet en udgave af Bon Jovis ’Living on a prayer’, lidt Amy Winehouse, lidt Prince, lidt Shaggy med ’It was’nt me’.

Den første times tid bestod mest af Robbie Williams i snakkehumør, lidt for heftig flirten med de forreste rækker (I stedet for at dedikere ’She’s the one’ til sin kone, som han havde bryllupsdag med i dag, spillede han den for en kvinde på forreste række, som han aldrig nåede at have sex med).

Robbie Williams gamle far kom på scenen og sang med på Neil Diamonds ’Sweet Caroline’, og sådan fortsatte Robbie-cirkusset uden større gennemslagskraft.

Selvfølgelig kørte han stilen med et kæmpe glimt i øjet.

Robbie Williams. Foto: Helle Arensbak

Og Robbie Williams ER også underholdende, og som vi alle sammen ved den fødte showmand.

Det virkede bare som om, han ikke rigtig gad.

Ikke rigtig gad spille de sange, folk var kommet for at høre.

De sange som har gjort ham til et hovednavn resten af sit liv.

’Come undone’ var alt for underspillet, ’Feel’ uden rigtig power. Og ’Something Stupid’ blev ligegyldigt gennemført med en dansk fan på scenen i en rød sofa.

Et par billige tricks, som at synge ’Angels’ iført dansk landsholdtrøje og en afsluttende karaoke-version af Frank Sinatras ’My way’ trak stemningen op – men for sent.

At Robbie Williams til sidst lidt ugideligt bare lod publikum synge ’Angels’-omkvædet, mens han forlod scenen, sagde lidt det hele.

Det var ikke verdens dårligste koncert, men det var den dårligste Robbie Williams-koncert jeg har set til dato.