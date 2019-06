Tinderbox’ store scoop af en booking leverede varen – bare ærgerligt, at man næsten ikke kunne høre det.

Billie Eilish. Det bliver nærmest ikke større for tiden, hvis du er til depri emo-pop, og da den 17-årige teenagesensation torsdag aften dukkede op på scenen på årets Tinderbox festival, var pladsen da også proppet med forventningsfulde fans og gæster, der lige skulle se giraffen.

Hun lagde hårdt ud med kæmpehittet ’Bad Guy’ og fik sat massebevægelsen i gang af især lykkelige teenagepiger, men fra start af var der noget underspillet ved hele situationen.

Billie Eilish er blevet karakteriseret som popstjernen, der laver musik til høretelefonerne, og derfor burde det måske ikke komme bag på en, at hendes hviskende måde at synge på langt fra ville fylde festivalpladsen ud – men at det alligevel skulle blive så undervældende var lidt af en overraskelse.

På Rød Scene spiller verdensnavnet Billie Eilish da Tinderbox åbner festivalen torsdag den 27. juni 2019.. (Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix) Foto: Helle Arensbak

Selvom Billie Eilish har ry for at være lidt en trist type, så var hun i højt humør og virkede oprigtig glad for at se så mange dedikerede, danske fans.

Hun er en lille spirrevip – en blanding mellem melankolske Lana Del Rey og fuck you-typen Lily Allen – og tilsat Kanye West-agtige beats, havde hun godt styr på sagerne.

Hendes mindre kendte sange var – igen tilsat hendes nærmest hviskende sang – med til dræbe koncerten engang imellem, men hun havde fordelt sine hits fint, så der aldrig kom helt stilstand i tingene.

Og publikum sang med alligevel. Der er virkelig mange danskere, der har lyttet til sensations-albummet ’When We All Fall Asleep, Where Do We Go’, kunne man mærke, så selvom man ikke kunne høre, hvad der kom ud af munden på Billie Eilish, holdt man bare sin egen fest.

På Rød Scene spiller verdensnavnet Billie Eilish da Tinderbox åbner festivalen torsdag den 27. juni 2019.. (Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix) Foto: Helle Arensbak

Flere helt unge piger oppe foran med blåt Billie Eilish-hår og fletninger blev set græde af lykke, mobilkameraerne stod aldrig stille, og da hun bad alle om at sætte sig ned – ja, så gjorde de selvfølgelig også det.

Det var lidt en underlig oplevelse at overvære en teenagekoncert i hviske-tempo, men giraffen leverede på sin egen måde og sluttede fedt af med den huggende ’Bury a Friend’ så ikke en eneste emo-pige bør gå skuffet hjem.

På Rød Scene spiller verdensnavnet Billie Eilish da Tinderbox åbner festivalen torsdag den 27. juni 2019. Foto: Helle Arensbak