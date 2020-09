Husker du S.O.A.P.? Den legendariske 90'er-popgruppe med søstrene Saseline og Heidi, der hittede i hele verden med sange som 'This Is How We Party' og 'S.O.A.P. Is in the Air'.

For tiden er Saseline, som i dag hedder Saszeline Dreyer, i vælten for sine kritiske holdninger til corona-situationen. Hun vil blandt andet ikke bære mundbind i offentlig transport.

Hendes sag diskuteres vidt og bredt på sociale medier, og forleden affødte det, at en bruger skrev på Twitter: 'Hvad var S.O.A.P. egentlig en forkortelse for?'

Saseline og storesøster Heidi var kun 15 og 18 år, da de i 1998 gjorde klar til at tage på verdensturné som den næste danske internationale popsucces i kølvandet på Aqua og Me & My.

S.O.A.P. i 1998. Foto: KASPAR WENSTRUP

Remee, der dengang var en ung mand i musikbranchen med sine 23 år, var med til at føre pigerne frem.

Han fortæller til B.T., at det var pladeselskabsmanden Jesper Wennick, som han blandt andet havde arbejdet sammen med om popgruppen Sound of Seduction, der fandt på navnet SOAP, der i første omgang altså var uden punktummer.

Jesper Wennick forklarer kort til B.T.:

»Jeg syntes, det passede godt til projektet, var nemt at huske og let at brande.«

S.O.A.P. med Remee i 1998. Foto: BENT MIDSTRUP

Remee fortæller videre, at der faktisk udspillede sig et lille drama omkring navnet.

Dansk pop havde i slutningen af 90'erne hele verdens opmærksomhed. Ingen ville sige nej til 'den næste Aqua', så ud over tidlig interesse fra USA var man blandt andet i Sverige også opmærksom på S.O.A.P., hvilket ifølge Remee spillede ind i forhold til navnet.

»Der kom pludselig nogen fra et svensk band, der engang havde heddet SOAP, og truede med at sagsøge os. Da man ikke kunne komme til et forlig, måtte vi lave en nødløsning og satte punktummer ind.«

Remee har igennem sin karriere været flittig til at bruge punktummer i sine band. Først blev Sound of Seduction forkortet til S.O.S., så blev SOAP altså til S.O.A.P., og i nyere tid har han arbejdet med popgruppen L.I.G.A.

Remee med Juice, Christina, S.O.A.P., da de hittede med julesinglen 'Let Love Be Love'. Foto: NF

»Jeg ved ikke, hvorfor jeg gør det, for det er super besværligt at søge på.«

Han afslører, at S.O.A.P. altså ikke er en forkortelse for noget bestemt:

»Vi fandt aldrig ud af, hvad det skulle betyde, så det er til fri fortolkning.«

Da B.T. spørger Jan Degner, der i 90'erne arbejdede med S.O.A.P. for Sony Music, om han kan huske Remees historie om et svensk SOAP-band, skriver han i en mail:

Den amerikanske tv-serie 'SOAP' blev sendt fra 1977 til 1981 og havde 15-16 millioner seere pr. sæson. Foto: Pressefoto/ABC

»Der er faktisk et svensk band, der hedder SOAP, men det kan godt være, at de kom til senere. Jeg husker ikke den specifikke historie. Jeg tror egentlig, at navneændringen var mere begrundet i den oprindelige tv-serie 'SOAP'. Da vi jo havde planer om en US-release – hvilket også lykkedes i fin stil – var vi bange for en forveksling og eventuelt sagsanlæg fra tv-producenten.«

Han tilføjer:

»Men det hele fortaber sig lidt i glemselens tåger.«

Remee holder fast i at mindes, at der var tale om et svensk heavyrockband, men husker en anden reference til den amerikanske 'SOAP'-serie i forbindelse med S.O.A.P.-projektet.

»Strygerne i 'Stand By You' (single fra S.O.A.P.s debutalbum, red.) refererer faktisk til temaet i 'SOAP'-serien – uden at være den samme – men i en kærlig hentydning.«

B.T. har spurgt Saszeline, hvordan hun husker historien bag S.O.A.P., men hun er desværre ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

I 1998 udtalte de to søstre til Ekstra Bladet i forbindelse med en turné i England:

»Det (S.O.A.P., red.) betyder ingenting, men forslag er velkomne.«