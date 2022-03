Hun var blot 12 år, da hun med store, runde briller, bøjle på tænderne og masser af attitude sang sig til en førsteplads i børnenes MGP.

Siden er der gået otte år, og en del har ændret sig. Én ting har dog ikke.

For den i dag 20-årige Emma Pi holder fast i kærligheden til musikken. Og lørdag gør hun en form for comeback til grandprix-scenen, når hun denne gang indtager de voksnes af slagsen. Side om side med sin far.

Tiden efter hendes sejr i 2014 med sangen 'Du ser den anden vej' husker hun som værende travl.

Ved siden af skolen og vennerne skulle hun balancere at spille koncerter, lave 'Ultra Galla' og alt det andet, som fulgte i kølvandet på sejren.

Senere udgav hun også en EP og turnerede rundt med de sange – mens hun stadig blot var i de tidlige teenageår.

»Men efter det havde jeg det sådan: 'Pause',« forklarer den i dag 20-årige Emma Pi og fortsætter:

»'Nu skal jeg gå i skole og lige tage tid til mig selv og falde på plads'.«

Med et grin tilføjer hun:

»Jeg tror aldrig, jeg har afleveret så mange opgaver, som jeg gjorde i 9. klasse, fordi det pludselig var sådan: 'Gud, jeg har tid til det'.«

Siden har hun igen kastet sig over musikken – særligt sammen med faderen, Rasmus Hedeboe, som hun udgør duoen Der Var Engang med.

Men det er ikke alt. Hun har også kastet sig over filmens verden. Senere i år dukker hun op på lærredet, når filmen ''Esthers orkester' får premiere:

»Jeg spiller med i den sammen med Annika Aakjær og Johannes Lilleøre,« siger Emma Pi, før hendes far indskyder:

»Og Ulf Pilgaard. Det er ret stort for mig,« siger han med et smil.

Rasmus Hedeboe mindes også, hvordan datteren håndterede den store omvæltning, der fulgte i kølvandet på sejren for otte år siden.

»Emmas lærer fortalte, at hun havde rejst sig op – jeg kan ikke huske, om det var første eller anden dag – og havde sagt: 'Det er fint, jeg har vundet MGP, men her i skolen er jeg bare Emma',« fortæller han.

»Har jeg gjort det?,« spørger Emma Pi med et grin.

»Ja, og så var det lidt som om, der faldt lidt ro på. For der er jo noget om, at når der er nogen, der kommer i fjernsynet, så kan der komme en eller anden form for distance. Og der synes jeg, det var rigtig fint, du gjorde det sådan.«

»Det havde jeg helt glemt,« fortæller Emma Pi, der husker, at hun særligt i begyndelsen ikke kunne gå i fred, så nogle af dem fra klassen over – med et glimt i øjet – havde sagt, de var hendes bodyguards.

»Men så vænner folk sig jo også til, at 'Emma Pi går på denne skole',« siger hun.

Du kan se Emma Pi og Rasmus Hedeboe som Der var Engang gå på scenen til det danske Melodi Grand Prix lørdag aften klokken 20 på DR – og følge dækningen af det her på B.T.