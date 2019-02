Hitmager og tidligere 'X Factor'-dommer Remee er ikke i tvivl om, hvad han synes om den nye udgave af 'This is how we party'.

»Jeg synes, det rykker,« siger han om sangen, som oprindeligt blev sunget af S.O.A.P.-søstrene.

Da nummeret første gang udkom i 1998, bød musikvideoen på S.O.A.P.-søstrene, der dengang hed Heidi og Saseline Sørensen, iført glitrende sølv på læberne og opsat 90'er-hår.

Nu er det populære festhit udgivet i en ny udgive med en video, og hitmageren bag, den tidligere 'X Factor'-dommer Remee, er glad for det pust til hans 20 år gamle hit.

»Det er vildt, man er blevet så gammel, at det hele er nået at køre i en cyklus. Det var min drøm, at jeg kunne nå at se mine ting blive genskabt.«

Remee hørte oprindeligt om genoplivningen af nummeret, da den svenske duo Icona Pop, som laver elektronisk musik, spillede nummeret på Roskilde Festival.

Derefter blev han kontaktet, hvor de spurgte, om de måtte lave en ny udgave af det sammen med dj'en kendt under navnet Rehab. Det er nu den udgave, som var streamet mere end tre millioner gange, da Remee var inde og kigge på det efter nogle dage.

Ud over at Remee kan glæde sig over, at hans sang, som han har skrevet sammen med Kristian Holger Lagerfeldt, lever et nyt liv, så er der også penge at tjene, hvis nummeret bliver stort.

Remee er glad for den nye udgave af nummeret, og han fortæller, at han synes, de har gjort noget ved nummeret, som han ikke kunne have gjort.

»Det er den, der har skrevet sangen, som har sangrettighederne,« siger han og forklarer, at Icona Pop og Rehab selvfølgelig også vil komme til at tjene på nummeret. De kan glæde sig over salg, eventuelt via streaming, og så er der også det, de får ud af det ved at optræde live.

Sangen 'This is how we party' er en af de få sange, som Remee har oplevet genopstå på denne metode, men han forklarer, at han i det hele taget har vænnet sig til, at hans kreationer lever deres eget liv.

»Nogle gange kan det være sange, som er udgivet i Europa, som tjener millioner i løbet af et år i Asien,« siger han og fortsætter:

»Jeg har også sange med i film. For eksempel sad jeg og så 'Dr. Doolittle' her forleden, hvor der var to bjørne, som var på date. Der var det vores sang, som kørte i baggrunden.«