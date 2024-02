»Vildt. Vildt. Det er vildt.«

Lørdag aften kunne en glad og overrasket Saba lade sig kåre som vinderen af dette års Melodi Grand Prix - også selvom seerne egentlig helst så en anden vinde.

For tager man et dyk ned i de stemmer, der blev afgivet under finalerunden, hvor tre artister dystede om titlen, er der en vis uenighed at spore mellem fagjuryen og seerne.

Begge parter sad inde med 50 procent af stemmerne, og først da de var blevet lagt sammen, blev den endelige vinder kåret.

Saba spiller sin sang 'Sand' efter at have vundet Dansk Melodi Grand Prix 2024. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Jurystemmerne blev offentliggjort først - og der kunne Saba se, at hun førte markant over de to andre finalister, Basim og Janus Wiberg.

Faktisk fik hun ifølge DRs opgørelse 22 procent af juryens stemmer, mens Basim og Janus fik henholdsvis 15 og 13 procent.

Da seerstemmerne efterfølgende skulle præsenteres, forholdt det sig noget anderledes.

For Basim viste sig at være den helt store stemmersluger blandt seerne med 19 procent, mens Janus fik 16 og Saba fik 15.

Efter showet forklarer Saba, at ikke ændrer på hendes glæde over sejren.

»Jeg synes, vi kom med mange forskellige, rigtig gode bud på, hvad en vinder er,« forklarer hun til forsamlede presse på scenen i DRs Koncertsal, hvor årets show fandt sted.

»Der var noget for enhver smag.«

Videre forklarer hun, at hun måske af den grund selv havde lænet sig lidt mere op ad juryens stemmer og håbet, at de ville synes om hendes sang.

»For jeg kan godt forstå, hvis jeg ikke nødvendigvis var seernes favorit. Men det er jo ikke til at vide,« forklarer hun.

Til B.T. fortæller hun, at hun ikke regner med, at der vil blive ændret markant i det sceneshow, som hun vil optræde med under Eurovision, som bliver afholdt i Malmø til maj.

»Jeg vil læne mig op ad det, vi allerede har, for jeg synes, vi er lykkedes godt med det,« siger Saba:

»Så skal der ske noget, så er det noget optimering. Ikke så meget noget helt andet.«