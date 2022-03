Til sommer åbner hun Orange Scene på Roskilde Festivals 50 års jubilæumsår, og torsdag aften løb hun afsted med tre priser til GAFFA's store gallashow.

Drew Sycamore har på bare få år sparket døren godt og grundigt ind til den danske musikbranche, og du kender formentlig hendes hits som »Hard To Love«, »Take It Back«, »I Wanna Be Dancing« og »45 Fahrenheit Girl«.

Hendes solokarriere er for alvor blevet skudt afsted inden for de sidste par år, og pludselig går det så stærkt, at den 31-årige nordjyde, med det borgerlige navn Michelle Drew Nielsen, næsten ikke selv kan følge med.

»Det har lidt været som et tog, der kører fucking hurtigt, og så springer man op fra grøften og holder ved og klamrer sig fast. Det går fucking stærkt,« siger popsangeren til B.T. kort før GAFFA's gallashow.

Kan du godt følge med og have ro på i det hele?

»Der er ikke nogen, der kan følge med det her, men jeg prøver så godt jeg kan og lærer også sygt meget hen ad vejen,« fortæller Drew Sycamore og fortsætter:

»Jeg ringer rigtig meget til mine kolleger som Jada og snakker med hende. Det er hele tiden en selv, der er i front, og dit navn og dit ansigt. Man bliver nogle gange helt forvirret. Er det mig, eller er det ikke mig? Så det er rart at tale med med kolleger om de ting der.«

Hun var nomineret i seks kategorier, havde skrevet seks taler, men måtte undervejs krølle tre af dem sammen. Til trods for det blev hun med sine tre priser aftenens helt store højdespringer.

Til GAFFA-Prisen, der fandt sted torsdag aften i Musikhuset Aarhus, løb hun afsted med statuetterne for både Årets Danske Udgivelse, Årets Danske Popudgivelse og Årets Danske Solist.

»Det var så sindssygt at lave det album. Jeg har udviklet mig så sindssygt meget. Tak fordi I har stemt på det her album. Nu vil jeg gå i gang med et nyt,« lød det fra Drew Sycamore, da hun fik overrakt prisen for Årets Danske Udgivelse.

Lige nu er hun nemlig fuldt optaget af at lave et nyt album, der garanteret også kommer til at trække priser hjem. Inden da ser hun frem mod sommerens festivaler, hvor særligt én optræden giver hende sved på panden allerede nu.

Åbningen af Orange Scene på Roskilde Festival.

»Jeg sveder ved tanken. Ærefrygten er … Det er kæmpestort. Det er så meget en drøm, der bliver til virkelighed. Fuck man,« lyder det fra en tydeligt bevæget Drew Sycamore.

Foruden GAFFA-priserne har hun vundet P3 Prisen i 2021 samt to Danish Music Awards for 'Årets danske solist' og 'Årets danske radiohit'.