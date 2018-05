Me looking all shy and nervous before performing at the Crown Prince of Denmarks 50th birthday party yesterday

Til showet spillede Mø sangen 'Final Song' og lagde inden showet ikke skjul på, at det var en stor aften for hende, der ellers tilbringer størstedelen af sin tid i udlandet. Hun var dog ikke et sekund i tvivl om, at hun gerne ville spille til kronprinsens store fødselsdagsshow.

»Jeg har mødt ham tre-fire gange og kan ikke lade være med at blive starstruck og mega nervøs. Han virker så enormt sød, menneskelig og nede på jorden. Han er så god til at få dig til at slappe af. Jeg har ikke haft mulighed for at snakke med ham i aften endnu, men håber på det,« sagde hun til BT i pausen i showet.