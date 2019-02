»Kan det virkelig være rigtigt?«

Den tanke fór gennem Leonora Colmor Jepsens hoved, da hun i sommer - midt mens hun var på arbejde - fik en besked fra DR om, at de havde en sang, de gerne ville høre hende synge.

Nu - et halvt års tid senere - står den 20-årige kvinde fra Nordsjælland og gør sig klar til, at hun om nogle timer skal træde ind på den store scene i Jyske Bank Boxen og fremføre sangen 'Love Is Forever' foran mere end én million seere til dette års danske Melodi Grand Prix.

Det hele begyndte med, at Leonora - der også selv skriver musik - optrådte på sin skole.

»Det lagde jeg en video af på Facebook, og den var der heldigvis nogle fra DR, der faldt over og skrev: 'Hey, vi har en sang, kan du ikke prøve at synge den?',« fortæller det unge sangtalent.

»Det var ret vildt. Jeg stod og var på arbejde i sommerferien. Jeg tænkte: 'Kan det virkelig være rigtigt? Er det den rigtige video, de har set?' Jeg blev rigtig glad i hvert fald,« tilføjer hun med et smil.

Noget tyder umiddelbart på, at DR har set rigtigt.

I hvert fald er Leonora bookmakernes helt store favorit til at vinde - med god afstand ned til bookmakernes nummer to, duoen Julie & Nina. Det er dog ikke noget, den 20-årige sangerinde føler som et pres.

I stedet tager hun det 'som medvind'.

»Jeg er rigtig glad for det, men jeg tager rimelig let på det. Jeg skal først lige ud at synge sangen først, og det skal alle de andre også. Der er rigtig mange gode sange med, så jeg tager det som et skulderklap,« fortæller hun.

Pres er heller ikke fremmed for hende.

Siden hun var syv år, har hun dyrket skøjteløb, og det har blandt andet resulteret i tre titler som Junior Danmarksmester, ligesom hun også har deltaget i både de nordiske mesterskaber og VM for juniorer.

Den dag i dag skøjter hun ikke længere på eliteniveau, men koncentrerer sig i stedet om musikken.

Erfaringen fra skøjteløbsdagene kan hun dog trække på i forbindelse med sangkonkurrencen.

»Det er stadig en performance, hvor man er alene om at skulle præstere noget. Selvfølgelig har jeg nogle dansere, jeg kan støtte mig lidt op ad, men man skal stadig præstere noget i tre minutter. Så det at skulle stå på en scene, det kan jeg helt klart tage med mig,« forklarer Leonora.

