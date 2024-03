Hun sad midt i en hotellobby, da en idé slog rod i hende og begyndte at spire.

En idé, der ikke kun handlede om, at hun selv har fulgt med i konkurrencen tidligere – men også på grund af et ønske om at kunne være et forbillede.

Det fortæller sangeren Saba Lykke Oehlenschlæger dagen efter, at hun kunne række hænderne i vejret og fejre, at hun er blevet kåret som vinder af dette års Melodi Grand Prix under et storslået show i DRs Koncerthus.

Da hun mødte pressen, inden showet gik i gang, fortalte hun, at hun havde siddet og set sidste års Eurovision-finale, mens hun på tur med musicalen 'Hair', som hun havde hovedrollen i.

Sådan så det ud, da Saba lørdag aften stod på scenen under Melodi Grand Prix. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Faktisk sad hun i en hotellobby og fulgte med, har hun tidligere skrevet om i et opslag på Instagram.

»Og jeg tænkte: 'Ej, det vil jeg sgu gerne,« fortalte Saba, som derfor rakte ud til Anders Fredslund-Hansen, der er stifter og kreativ direktør i musikforlaget The Arrangement, der blandt andet står bag sangskrivercamps, som hvert år inviterer en række musikere i studiet for at dele erfaringer – og ultimativt skrive sange, der kan vinde Eurovision.

Derfra begyndte det at rulle. Lørdag kulminerede det med en sejr.

Lørdag formiddag fortæller 26-årige Saba, at Melodi Grand Prix for hende »stod som noget af vildeste at gøre«, ligesom det er noget, hun altid selv har set.

Her ses Saba sammen med de to andre finalister: Basim og Janus Wiberg. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Men det er ikke det eneste, der har spillet ind.

»Jeg har aldrig nogensinde set nogen, der lignede mig i konkurrencen. Jo, der har måske været dengang med 'Krøller eller ej' (som blev fremført af Tommy Seebach og Debbie Cameron, red.). Men det var en duo. Der har aldrig været en artist, en soloartist, som lignede mig,« forklarer Saba og tilføjer:

»Og generelt tænkte jeg også i det der med, at man kan også være et forbillede ved at gå ind og være first mover på en eller anden måde.«

Allerede nu har hun også modtaget flere kommentarer, der tager udspring i netop det.

»Så det bliver også lagt noget i det her med, hvad man kan gøre for folk, der ligner én selv, når man så stiller sig op og vinder noget som det her. Og det synes jeg også, på en eller anden måde, er historie i sig selv. Og fedt,« siger hun.

Saba endte med at vinde det danske Melodi Grand Prix, efter hun i finalen var i duel med Basim og Janus Wiberg.

Efter alle stemmerne var blevet lagt sammen, kunne Saba udråbes som aftenens vinder.