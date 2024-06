For nyligt aflyste den amerikanske sangerinde Kali Uchis sin koncert på årets Roskilde Festival.

Nu har de fundet en erstatning for deres aflyste hovednavn.

Valget er faldet på den britiske sangerinde Charlie XCX.¨

»Charli XCX sætter nye standarder for hyperpoppen, og vi er glade for kunne tilføje et internationalt navn af så høj klasse. Ovenikøbet en kunstner, som har ligget meget højt på ønskelisterne hos vores deltagere, og som er aktuel med et nyt album senere på ugen,« udtaler Roskilde Festivals programchef, Anders Wahrén i en pressemeddelelse.

Charli XCX. Foto: Evan Agostini/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Charli XCX. Foto: Evan Agostini/AP/Ritzau Scanpix

Kali Uchis skulle have spillet fredag aften på Orange scene.

Aflysningen medfører en mindre rokade, således at Charlie XCX spiller på Arena-scenen, mens St. Louis-rapperen Sexyy Red rykkes til Orange scene.