'Arnis højre arm begyndte at hæve i søndags før vores koncert i Jelling, og efterfølgende undersøgelse viste, at han havde en blodprop i den ene skulder'.

Sådan skriver bandet Hugorm, der har 'X Factor'-dommer Simon Kvamm i front, på deres Instagram.

Af den grund er bandet blevet nødt til at aflyse deres koncert på Skive Festival. I videoen, som er en del af opslaget, fortæller trommeslager Arni Bergmann, at lægen har givet ham besked på ikke at bruge armen i et par dage.

'Derefter skulle jeg være oppe at køre igen. Jeg håber, at I får en mega fed festival, og vi ses en anden gang,' siger han og sender en opadvendt tommel fra sygesengen på Thisted Sygehus, hvor han er indlagt til undersøgelser og behandling.

I opslaget skriver bandet også, at de er kede af ikke at kunne møde deres fan

'Vi er utrolig kede af at gå glip af mødet med vores fans i Hug Army på dette års Skive Festival, men vi vender både snart og stærkt tilbage,' lover de.

Ud over Simon Kvamm og Arni Bergmann består Hugorm af Morten Gorm.

I stedet for Hugorm bliver det Artigeardit, der spiller på Skive Festival.