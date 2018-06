For et år siden dukkede en ny Helmig op på hitlisterne. Den dengang 18-årige Hugo bragede frem med singlen ’Please Don’t Lie’, der blev årets danske radiohit, gav et gennembrud i Tyskland og førte ham ud af sin berømte fars skygge. Han har haft svært med at blive et ’kendt’ ansigt, men føler sig nu klar til at stå på egne ben.

»Jeg er i gang med at lede efter en lejlighed til mig og min kæreste. Jeg har en meget klar ide om, hvor det skal være her i Aarhus, nu venter vi bare på det rigtige tilbud,« siger han.

Vi sidder i hjertet af Aarhus, på en bænk i baghaven hos familien Helmig, hvor husets nu 19-årige søn, Hugo, et år inde i popstjerne-karrieren er i gang med at planlægge fremtiden.

Der er kommet knald på, og med en kalender proppet med sommerkoncerter har hans manager rådet ham til at droppe smøgerne og komme i topform. Alligevel sidder han med fingrene nede i en pakke cigaretter.

»Det går semi-godt med at stoppe,« griner han.

»Jeg skal også til at træne noget mere. Jeg gider ikke pumpe og blive vildt stor, men kunne godt tænke mig at få en personlig træner. Men så er det heller ikke værre. Jeg er stadig teenager og har ikke prøvet at blive træt på scenen endnu.«

Før debutsinglen ’Please Don’t Lie’ sidste sommer gjorde ham til et navn, levede han trygt i ly af sine kendte forældre. Han erkender, at det har krævet tilvendelse at træde frem og selv indtage rampelyset.

»Jeg har haft svært det med at blive kendt og gå udenfor på gaden. Det er jo dybt åndssvagt, men jeg er begyndt at tænke over, hvad folk tænker. For to år siden tonsede jeg rundt på cafeerne i Aarhus og var hele tiden ude, nu vil jeg hellere være hjemme sammen med min kæreste eller venner.«

Opmærksomheden steg yderligere i foråret, da DR3 sendte dokumentarserien ’Hugo og Helmig’, og han syntes til at begynde med, at det var ubehageligt at se sig selv på tv.

»Ligesom alle andre vil jeg jo gerne fremstille mig selv på den bedste måde. Det er også det, jeg synger om på ’Please Don’t Lie’ om det her smørsamfund, hvor alt hele tiden skal være lækkert. Så laver jeg en dokumentar, hvor jeg er super ærlig og taler uden filter med rander under øjnene. Det syntes jeg var hårdt at se,« siger Hugo Helmig.

Han smiler. Han synes også, at det er fedt at se fanskaren vokse og finde ud af, at det er det her, han vil resten af sit liv.

»Hvor mange teenagere ved, hvad de vil med deres liv? Det har været en kæmpe lettelse for mig at finde ud af, at det er musik, jeg vil lave, og jeg har jo allerede oplevet en masse super fede ting. Folk tog også godt imod dokumentaren, så jeg er blevet meget mere afslappet med, hvordan jeg fremstiller mig selv,« siger han.

Udover den hjemlige succes har Hugo Helmig brugt en del af det seneste år i Tyskland, hvor ’Please Don’t Lie’ på et tidspunkt var det tredje mest spillede nummer i radioen. Her har han fået bekræftet, at han sagtens kan leve af musik uden sit berømte efternavn.

»Det har været rart at få bevist, at det ikke har noget med min far at gøre, og det er helt sindssygt at vide, at ens musik bliver spillet i lande som Tyskland, Italien og Østrig. En af de store tyske stationer, jeg har besøgt, har fem millioner lyttere. Det er jo som at nå ud til hele Danmark,« siger Hugo Helmig.

Fakta Hugo Helmig om At være en del af et band:

»Jeg tænker tit over, hvor heldig jeg har været med de her gutter. Vi kendte ikke hinanden i forvejen, men er blevet rigtig tætte, og jeg betragter os alle sammen som ’Hugo Helmig’, når vi er ude og spille.« Det hårde promo-liv:

»Vi havde fem dage i Tyskland, hvor vi kørte otte timer i streg fra det ene radiointerview efter det andet, og man skulle være frisk og svare på de samme spørgsmål. Det var pissefedt, men også et kæmpe pres, og jeg fik virkelig en smagsprøve på, hvor hårdt det kan være at lave promo som de store popstjerner.« Fokus på de negative ting:

»Jeg spillede for 19.000 mennesker i Tivoli, og selvom det gik rigtig godt og fik masser af kærlighed fra publikum, kunne jeg ikke lade være med at fokusere på den lille gruppe af drenge, der stod i midten og rakte fuckfinger og kun ventede på at se Kesi spille bagefter. Det skal jeg lære at ignorere.«

Selv om en topplacering i et kæmpe marked som Tyskland er godt for økonomien, ved han endnu ikke, om han kan kalde sig millionær.

»Udlandet er altid lidt langsom i forhold til Koda-checks, men jeg tror helt sikkert, det kommer til at give noget,« griner han og glæder sig over, at han ikke længere er afhængig af sine forældre.

»Nu kan jeg tage min kæreste med ud og spise og skal ikke tænke over, om der er råd til bajere, når jeg er ude med drengene.«

Hvad med den kæreste. Står det ikke på side ét i popstjernebogen, at man helst skal være single, når man skal ud og erobre verden?

Han trækker på skuldrene.

»Det kan sgu godt være. Da ’Please Don’t Lie’ kom ud, tænkte jeg, at nu skulle jeg ikke binde mig, men så stod hun der bare, og jeg blev smaskforelsket,« siger han.

Han har en ny single, ’Wild’, på gaden, der netop er skrevet til kæresten som en reminder om, at han altid vil være der for hende, selv når han er langt væk på turné.

»Jeg har haft uro i maven over at skulle følge op på ’Please Don’t Lie’, men jeg har en god fornemmelse med den her. Nu er det sommer, nu skal vi bare derudad,« siger Hugo Helmig.

