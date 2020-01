Man kan ikke høre Hugo Helmig søndag aften. I hvert fald ikke på nogen streamingtjenester. Det oplyser sangeren på sin Instagram-profil.

»På grund af en teknisk fejl er min musik ikke tilgængelig på nogen tjeneste lige nu. Min distributør arbejder på det,« skriver han i en såkaldt Insta-story.

21-årige Hugo Helmig er søn af stjerneparret Thomas Helmig og Renée Toft Simonsen. Hans karriere virkede meget lovende, da han i marts sidste år blev anholdt for at være påvirket af kokain og måtte overnatte i detentionen.

Efterfølgende afslørede familien, at den unge mand havde opbygget et omfattende misbrug af det ulovlige rusmiddel og måtte aflyse sommerens koncerter for at gennemgå afvænning.

Hugo Helmig er gået i faderens fodspor. (Foto: Scanpix) Foto: Henrik Hildebrandt

Det er han nu kommet ud på den anden side af, og han kunne for nylig afsløre, at både han selv og faderen, Thomas Helmig, skal optræde på denne sommers Roskilde Festival. Far skal fyre den af på festivalens hovedscene, mens sønnike sandsynligvis vil blive placeret på en af de mindste.

»Jeg er stolt og glad for at annoncere, at jeg vender tilbage på scenen på den legendariske Roskilde Festival i 2020. Der kommer forresten nyt musik fra mig i begyndelsen af det nye år. Jeg glæder mig! Og tak, Roskilde,« har han tidligere skrevet på Instagram.

Hugo Helmigs største hit til dato er sangen 'Please Don't Lie', som har solgt platin og blev årets mest spillede sang i radioen i 2017. Han udgav sidste år albummet 'Juvenile'.

Han har tidligere udtalt, at albummet handler om 'at være ung og forsøge at få overblik over tilværelsen – og alt det, der følger med kærligheden. Der er dog også sange, der handler om at have det sjovt uden at tænke på morgendagen, men også om tvivlen og usikkerheden, der følger med'.